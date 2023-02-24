37 metre genişliğinde, 12 metre derinlikte: İki fay arasında oluşan obruk şaşkınlık yarattı!

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki fay arasında oluşan 37 metre çapında, 12 metre derinlikteki obruk şaşkınlık yarattı. İnceleme yapan uzmanlar söz konusu obruğun fayın yükselti yapmış olduğu birinci basamakla ile ikinci basamağın arasındaki bölgede meydana geldiğini belirledi.

Melahat Ersoy
Editör
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Konya'da alışık olunan bir durum olan obruk oluşumları Karapınar ve başka ilçelerde artmaya başladı. Son olarak ilçeye bağlı olarak Reşadiye Mahallesi Seyit Hacı Yaylası'ndaki tarım arazisi alanında meydana gelen obruk, vatandaşlar tarafından fark edildi.

37 metre genişliğinde, 12 metre derinlikte: İki fay arasında oluşan obruk şaşkınlık yarattı!

"FAYIN YÜKSELTİ YAPMIŞ OLDUĞU BÖLGEDE MEYDANA GELEN BİR OBRUK"

Oluşan obruğu inceleyen Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, Seyithacı açıklama yaptı. Obruğun boyutu ve yeri hakkında bilgi veren Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, “Karapınar’ın Seyithacı yaylasının yaklaşık 500 metre batısındayız. Seyithacı fayının biraz daha batısında özellikle birkaç basamak halinde ve fayın yükselti yapmış olduğu birinci basamak ile ikinci basamağın arasındaki düz bölgede meydana gelen bir obruk. Şu anda yapmış olduğumuz ölçümlerde, yaklaşık dairesel geometrili 37 metre çapında, 12 metre derinlik bir obruk oluşmuş durumda" dedi.

37 metre genişliğinde, 12 metre derinlikte: İki fay arasında oluşan obruk şaşkınlık yarattı!

"VATANDAŞLAR TARAFINDAN İHBAR EDİLEN İLK OBRUK OLARAK KAYITLARA GEÇTİ"

Prof. Dr. Fetullah Arık, sözlerine şöyle devam etti:

"İn suyu formasyonunun üzerinde jeolojik olarak genellikle karbonatlı kayalardan oluşuyor. Bu formasyon içerisinde killerin zengin olduğu bölümlerde tarımsal üretim de yapılabiliyor. Obruğun oluşum zamanıyla ilgili de vatandaşlardan aldığımız bilgide ise dün gece ya da dün sabah oluştuğuyla ilgili bilgiler edindik. Son günlerde yaşamış olduğumuz deprem etkinlikleriyle doğru bağlantısını kurmak zor. Ancak bu bölgede bu yıl içinde vatandaşlar tarafından ihbar edilen ilk obruk olarak kayıtlara geçti. Bu bölgede Seyithacı yaylasının daha güneyinde Ekmekçi yaylasında var bu bölge içerisinde 100’den fazla obruk oluştu günümüze kadar. Geçmiş yıllarda ölçümlerini de yapmıştık. Obruğa duyarlı bir alan içerisindeyiz şu anda. Burada obruk oluşması olağanüstü bir durum değil. Obruk oluşumu beklenen yerlerden bir tanesi, riski yüksek alanlardan birisinde bulunuyoruz."

37 metre genişliğinde, 12 metre derinlikte: İki fay arasında oluşan obruk şaşkınlık yarattı!

"OBRUKLARIN, YOĞUN OLARAK ARTTIĞINI GÖZLEMLEDİK"

Obrukların oluşma nedeni hakkında bilgi veren Fetullah şunları kaydetti:

"Obruklar başlangıçta birçok farklı faktöre bağlı olarak oluşuyor. Öncelikle suyla karşılaştığı zaman çözülebilir nitelikte kayaların olması gerekiyor. Yardımcı karbonatlı kayaçlar bazen de cips antide tuz gibi minerallerin olduğu bölgelerde. Buralarda daha yoğun obruklar oluşur. Kayalar, obruk oluşumuna müsait oldukça geniş alanlarda karbonatlı kayalardan oluşuyor. Yeraltı sularımız özellikle kış dönemlerinde az kullanıldığında genç volkanizmanın da etkisiyle kısmen asitleşebiliyor. Genellikle yerel su hareketleri kırıklar boyunca kuzeye doğru olduğu için etkileşimi daha yoğun niteliğinde olduğu ve küçük boşluklar genişliyor. Üstteki örtü tabakasının inceldiği için riski artıyor. Bu bölgedeki özellikle yağışlı periyotlardan sonra obrukların, yoğun olarak arttığını gözlemledik. Üstteki örtü tabakasının ağırlaşması bir neden ve obruk oluşumunu etkileyen önemli nedenlerden bir tanesi deprem."

37 metre genişliğinde, 12 metre derinlikte: İki fay arasında oluşan obruk şaşkınlık yarattı! 37 metre genişliğinde, 12 metre derinlikte: İki fay arasında oluşan obruk şaşkınlık yarattı! 37 metre genişliğinde, 12 metre derinlikte: İki fay arasında oluşan obruk şaşkınlık yarattı!

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