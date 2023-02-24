Depremde birçok yakını ve arkadaşını kaybetmişti! Berke Kutay Şahin, isimli genç intihar etti!

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem felaketinin en çok yıkım yarattığı illerden olan Hatay oldu. Depreme burada yakalanan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Berke Kutay Şahin'in birçok yakını ve arkadaşı depremde hayatını kaybetti.

DEDESİNİN EVİNDE CANINA KIYDI

Felaketin ardından Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan dedesinin yanına gelen genç, kendini astı.

Genci asılı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şahin'in yaşamının yitirdiğini belirledi.

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Acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PAYLAŞIMLARI YÜREK YAKTI

Gencin hayatına son vermeden önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından arkadaşlarının resimlerini paylaşan Şahin'in son paylaşımında ise “Siz sanıyorsunuz ki hep tanımadıklarınız ölecek" yazılı bir resim paylaştığı belirlendi.