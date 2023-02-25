Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!

Denizli'de ambulans şoförlüğü yapan Hakan G. 16 yaşındaki oğlu ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşadı. Tartılmanın hararetlenmesi sonucu 16 yaşındaki genç pompalı tüfekle babasının başına isabet ederek vahşice öldürdü.

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Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!

Olay, sabah saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde yaşandı. Ambulans şoförü baba ile 16 yaşındaki oğlu K. G. ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından 16 yaşındaki çocuk, eline aldığı pompalı tüfekle babasının başına nişan aldı ve tetiği çekti. Saçmaların isabet etti ettiği baba kanlar içinde kalarak yere yığıldı. O esnada evde olan abla ise karşılaştığı manzara sonrası sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, kanlar içinde kalan babanın hayatını kaybettiğini belirledi.


Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
ABLA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay sonrası eve gelen ekipler 16 yaşındaki çocuğu suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Yapılan olay yeri incelemenin ardından Hakan G’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Sinir krizi geçiren abla güçlükle sakinleştirilirken, hemşire annenin ise ilçedeki devlet hastanesinde nöbette olduğu ortaya çıktı. Acı haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olaydan sonra edinilen bir bilgiye göre baba ile çocuk arasında öncesinden sık sık tartışma olduğu ve çocuğun karakolda işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!

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