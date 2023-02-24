Maden işçisinin öldürüldüğü olayda 2 zanlı tutuklandı

Zonguldak’ta 43 yaşındaki maden işçisinin bıçaklanması sonucu öldüğü olayda gözaltına alınan 1’i kadın 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Maden işçisinin öldürüldüğü olayda 2 zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi hal mevkiinde bir evde meydana gelen olayda 43 yaşındaki maden işçisi Mustafa Kurt bıçaklanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde oldukları tespit edilen Sevilay K. ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Güray Ç. gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Suçlamaları kabul etmeyen iki zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınan iki zanlı, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İki şüpheli; Mustafa Kurt’un ölümüyle ilgili olarak nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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