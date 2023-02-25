Japonya 1981 yılından bu yana en yüksek enflasyonunu 4.2 ile yaşadı! 41 yılın en yüksek seviyesi!

Tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını sonrası ekonomi toparlanmaya çalışırken bir yandan da enflasyonla mücadele ediliyor. Japonya'da da enflasyonun artmaya başladığı şu günlerde 41 yılın zirvesini yaşayan Asya ülkesi Japonya 4.2 ile en yüksek enflasyon rakamına ulaştı.

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Japonya 1981 yılından bu yana en yüksek enflasyonunu 4.2 ile yaşadı! 41 yılın en yüksek seviyesi!

Yaşanan Covid- 19 salgını sonrası tüm dünyada pandemi ilan edilmiş sonrasında ise dünya genelinde enflasyon oranında artış gözlemlenmişti. Birçok dünya ülkesi enflasyonla mücadele ederken dünyanın zengin ülkelerinden olan Japonya'yı da etkiledi. Japonya'da çekirdek tüketici enflasyonu, ocakta yıllık bazda yüzde 4,2 arttı. Böylece enflasyon, Eylül 1981'den sonraki en yüksek seviyeyi gördü.

Japonya 1981 yılından bu yana en yüksek enflasyonunu 4.2 ile yaşadı! 41 yılın en yüksek seviyesi!

41 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

41 yılın en yüksek enflasyon rakamına ulaşan Japonya enerji maliyetlerini içeren çekirdek enflasyon, aralıkta yüzde 4 seviyesindeyken 4,2'ye ulaştı. Çekirdek tüketici enflasyonu, 9 aydır Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde arttı. SMBC Nikko Securities baş ekonomisti Yoshimasa Maruyama, "Enflasyon muhtemelen ocak ayında zirveye çıkacak, ancak bir süre BOJ'un yüzde 2 hedefinin altına düşmeyebilir" dedi.

Japonya 1981 yılından bu yana en yüksek enflasyonunu 4.2 ile yaşadı! 41 yılın en yüksek seviyesi!

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