Amerika kara teslim oldu! Binlerce ev elektriksiz kaldı!

Kış aylarını en çok hisseden ülkelerin başında gelen Amerika'nın California eyaleti kara teslim oldu. Aralıksız yağan kar sonucunda bölge halkı ulaşımda sıkıntı yaşarken 85 bin ev elektriksiz kaldı.

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Amerika kara teslim oldu! Binlerce ev elektriksiz kaldı!

Amerika'nın en kalabalık eyaletlerinden olan Los Angeles ve California bölgesinde yaklaşık 85.000 ev ve işyerinin elektriği yoğun kar yağışı sebebiyle kesildi. Kaliforniya'da yaşanan fırtınalar ağaçları devirirken yüksek rakımlarda kar etkili oldu.

Amerika kara teslim oldu! Binlerce ev elektriksiz kaldı!

KAR ULAŞIMA ENGEL OLDU

Kaliforniyalı yetkililer, şehrin kuzeyine giden en büyük otoyol olan Interstate 5, yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Los Angeles ve çevresindeki otoyolların kar yağışı nedeniyle birkaç gün daha kapalı olacağını söyledi.

Amerika kara teslim oldu! Binlerce ev elektriksiz kaldı!

YETKİLİLER "EVİNİZDE KALIN" ÇAĞIRSI YAPTI

Los Angeles'ın yaklaşık iki saat kuzeydoğusundaki Big Bear Lake dağlarına 5 metreye kadar kar yağabileceğini söyleyen yetkililer "Bu fırtına hafife alınmamalı. Evde kalın. Sıcak kalın. Güvende kalın. Bu gece potansiyel olarak kar yüksekliği 2-3 metreye çıkabilir." ifade etti. Öte yandan Kaliforniya'da yoğun kar yağışı ve kar fırtınası nedeniyle, 85 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

Amerika kara teslim oldu! Binlerce ev elektriksiz kaldı!

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