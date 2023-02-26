İsrailliler Filistinli vatandaşların evlerini yaktı! Ortalık cehenneme döndü!

İsrail ve Filistin arasında sular durulmak bilmiyor. Son olarak İsrailli yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına düzenledikleri saldırıda 100 Filistinliyi yaraladı, birçok ev ve araçlar ateşe verildi.



FİLİSTİNLİLERE HAİN SALDIRI

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına saldırı düzenledi. Filistinlilerin yaşadığı bölgelere saldıran İsrailliler birçok ev, iş yeri ve araçların ateşe verildi, çok sayıda Filistinliyi yaraladı. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, 1 kişi gerçek mermiyle, 2 kişi bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayarak toplamda 100 Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada, ambulans ve itfaiye araçlarının bölgeye girişine izin verilmediği de bildirilirken, çok sayıda Filistinlinin dumandan, bazılarının da biber gazlı saldırılardan etkilendiği ifade edildi.