Elazığ'da feci kaza meydana gelmişti: Ölü sayısı arttı

Elazığ’da, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Melahat Ersoy
Editör
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Elazığ'da feci kaza meydana gelmişti: Ölü sayısı arttı

Kaza, dün öğlen saatlerinde Elazığ Malatya karayolu Hankendi köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 AAT 904 plakalı otomobil 06 GSV 06 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Elazığ'da feci kaza meydana gelmişti: Ölü sayısı arttı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan C.Y. isimli kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan 3 vatandaşın tedavileri devam ederken, başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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