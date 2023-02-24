Kocaeli'de korkutan yangın: Plastik doğrama atölyesi alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki plastik doğrama atölyesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Melahat Ersoy
Editör
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Kocaeli'de korkutan yangın: Plastik doğrama atölyesi alevlere teslim oldu

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Adalı Sokak'ta bulunan plastik doğrama atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölye içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Plastik malzemelerin arasından yükselen dumanları gören atölye çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de korkutan yangın: Plastik doğrama atölyesi alevlere teslim oldu

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada atölye çalışanları ise zarar görmeyen plastik malzemeleri kurtarabilmek için zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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