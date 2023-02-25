Kimse ne olduğunu bilmiyor! Yerden gökyüzüne doğru yükselen esrarengiz ışık şaşkınlık yarattı!

Alınan bilgilere göre Patnos ilçesinde Ercan Uçar isimli vatandaş, gökyüzünü izlediği sırada yerden gökyüzüne doğru uzanan bir ışık fark etti. Uçar, dikkat çeken o anları cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde yerden yükselen ışığım bulutların arasından gökyüzüne doğru süzülmesi dikkat çekti.

Çektiği görüntüler hakkında konuşan Ercan Uçar adlı vatandaş şunları söyledi:

"Görüntü doğuyla kuzey arası bir yerdeydi. Görüntüyü çektiğim saat 18.00 ile 18.10 arasıydı. Hava pek bulutlu değildi ama olayın olduğu yerde yoğun bir bulut vardı bu da dikkatimi çekti. Işığın yüzeyle bir teması yoktu fakat bulutların arasında devamı vardı bunda çektim. Herkes gibi bende bunun ne olduğunu merak ediyorum."