Deprem oluyor zannettiler! Suriyeliler, insanlıktan çıktı: Depremzedeleri korkutmak için çadırı salladılar!

Türkiye'de ve Suriye'de binlerce kişinin ölümüne neden olan depremzedeleri korkutmak için çadırı sallayan Suriyeliler tepki çekti.

Melahat Ersoy
Editör
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Deprem oluyor zannettiler! Suriyeliler, insanlıktan çıktı: Depremzedeleri korkutmak için çadırı salladılar!

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarıldı. 11 ilde hissedilen ve binlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan deprem felaketi büyük bir yıkım yaşattı. Deprem, Türkiye'nin yanı sıra komşu ülke Suriye'de de binlerce can aldı.

Suriyeliler, insanlıktan çıktı! Depremzedeleri korkutmak için çadırı salladılar!

TEPKİ ÇEKEN VİDEO

İki ülkeye dünyanın dört bir yanından destek mesajları ve yardımlar geldi. Yaraların sarılması için dayanışma sürerken sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video tepkiye yol açtı.

Suriyeliler, insanlıktan çıktı! Depremzedeleri korkutmak için çadırı salladılar!

ÇADIRI SALLAYIP DEPREM KORKUSU YAŞATTI

Bir Suriyeli, depremden etkilendiği için çadırda yaşayan bir ailenin olduğu çadırı sallayıp deprem korkusu yaşattı. Videoyu çeken ve çadırı sallayan kişinin gülmesi ise pes dedirtti.

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