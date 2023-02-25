Depremde 105 kişinin öldüğü Rende Sitesi müteahhiti tutuklandı!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen büyük deprem felaketinden sonra binaları yıkılan müteahhitler tek tek gözaltına alınıp tutuklanmaya başlandı. O müteahhitlerden biri ise Hatay’da yıkılan ve 105 kişinin öldüğü Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin toprak sahibi 84 yaşındaki Arif Sami Rende. Müteahhit Sami Rende'nin yaş haddi nedeniyle serbest bırakılmasının ardından Eskişehir'de tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

KOLONLAR ANAOKULU İÇİN KESİLMİŞ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay’ın Antakya ilçesinde 2 bloğu yıkılan binadan 105 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin sahibi Arif Sami Rende hakkında gözaltı kararı verilişti. 84 yaşında tutuklanan müteahhit Sami Rende'nin avukatları yaş haddi gerekçesiyle itiraz etmiş ve serbest bırakılmıştı. Sitenin B bloğu kolonlarının anaokulu yapılması için kestirildiği iddiasıyla 2016 yılında müteahhit tarafından suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilen Rende hakkında 2017 yılında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

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TEKRAR TUTUKLANARAK CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ!

Yaş haddi nedeniyle serbest bırakılmasının ardından Arif Sami Rende Eskişehir’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Rende, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.