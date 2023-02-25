AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar önemli açıklamalarda bulundu! Tatar artçıların sayısını açıkladı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası 9 bin 470 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.

NİĞDE'DE YAŞANAN DEPREMDEN BAĞIMSIZ OLDUĞU BELİRTİLDİ

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Başkanlığında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6'lık meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Niğde’de 5.3 büyüklüğünde yaşanan depremin bağımsız olduğunu belirtti.

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TOPLAMDA 9 BİN 470 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Tatar yaptığı açıklamada, “Niğde’nin Bor ilçesinin yaklaşık 20 kilometre batısına denk düşen bir alanda 5.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin sonrasında şu ana kadar toplam 9 bin 470 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı sarsıntıların 2 sene daha sürmesini bekliyoruz. Ortalama 3 dakikada bir artçı sarsıntı yaşandı. Vatandaşlarımızın, devletin resmi kanallarının yapacağı duyurulara ve bilgiler dışındaki başka bir bilgiye itibar etmemeleri son derece önem taşıyor.” ifade etti.