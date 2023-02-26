Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yer yerinden oynadı, ışık hüzmesi gökyüzünü aydınlattı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7. büyüklüğünde depremle sarsıldı. 11 ilde etkili olan deprem felaketinde binlerce kişi öldü ve yaralandı.

Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yer yerinden oynadı, ışık hüzmesi gökyüzünü aydınlattı!

YENİ GÖRÜNTÜLER

Yaşanan deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam edilirken depreme ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak deprem anına ait özel bir okuldan alınan güvenlik kamerası görüntüleri, depremin şiddetini ortaya koydu.

Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yer yerinden oynadı, ışık hüzmesi gökyüzünü aydınlattı!

GÖKYÜZÜNDE IŞIK BELİRDİ

Onikişubat ilçesinde bulunan özel okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şiddetli depremin başlaması ile birlikte gökyüzünde ortaya çıkan ışık hüzmesi ve yerde meydana gelen sallantı yaşanan afeti gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yer yerinden oynadı, ışık hüzmesi gökyüzünü aydınlattı!

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