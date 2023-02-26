Başı döndü deprem zannetti! Bardağını bırakmadan korkup kaçtı! Ortalık karıştı!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü sabah saat 4.17 sularında 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve öğlen sularında 7.6'lık ikinci bir deprem daha olması sonucu 11 ilde hissedilmiş ve büyük hasarlar oluşmuştu. Sürekli yaşanan artçı sarsıntılar sonrası Hatay Defne'de pazartesi günü yaşanan 6.4 depremi sonrası 6 vatandaş hayatını kaybetmişti. Sonrasında ise Hatay Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiş ve vatandaşlar evlerine giremez olmuştu. Çadır kentlerde yaşayan vatandaşlar ise depremden hala korkuyor ve evlerinden uzak bir hayat sürmeye çalışıyorlar. Diyarbakır’da ise bir vatandaş başı dönünce deprem oluyor zannetti. Kıraathaneyi birbirine kattı.

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ELİNDEKİ BARDAĞI BIRAKMADAN KAÇTI

10 Şubat saat 19.20 civarında Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Bir kişi kıraathanede oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı. Durumu depreme bağlayan şahıs ortalığı birbirine kattı, saniyeler içerisinde kıraathanedekiler dışarıya çıkmak için koşuşturdu. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, kaçış sırasında bir vatandaşın panikle elindeki çayı bırakmadan koşturduğu görüldü.