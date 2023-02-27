Bakan Koca açıkladı! O illerde şebeke suyu içme suyu olarak içilebilecek

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem felaketi 11 ili etkiledi. Depremin ardından su hatları zarar görmüş ve vatandaşlardan şebeke suyunu kullanmamaları tavsiye edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucu şebeke suları içilecek duruma geldi.

BAKAN KOCA AÇIKLADI

Bu konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaya uygun olduğunu ifade etti.

Bakan Koca paylaşımında şunları yazdı:

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"Yapılan ölçüm ve analizlere göre OSMANİYE’DE şebeke suyu İÇME SUYU olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde GAZİANTEP’TE, şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor."