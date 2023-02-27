Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan artçı deprem uyarısı! "Büyüklükleri 6,7’ye kadar varacak"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Hatay'ın Defne ilçesinde 21 Şubat günü 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Bu depremlerin ardından bugün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremde 29 bina yıkılırken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaşanan depremlerin ardından değerlendirmede bulundu.

"ARTÇILAR 3-4 AY YOĞUN SÜRECEK"

Malatya’da yaşanan depremin artçı olduğunu ve bölgede yeni artçıların beklendiğini belirten Ahmet Ercan, "5,6’lık deprem, artçı bir deprem. 7,9 ve 7,6’lık depremden sonra artçı depremler en az 3 ile 4 ay yoğun olarak sürecek" dedi.

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"O BÖLGEDE HALEN BOŞALMAMIŞ YERİN ALTINDA GERGİNLİKLER VAR"

Artçı deprem hakkında değerlendirme yapan Ercan, "İlk gün bir 6,6 oldu. Daha sonra geçen gün Hatay'da 6,4’lük bir deprem oldu. Sonra bir 5’lik deprem oldu ve bugün de 5,6’lık bir deprem oldu. Bunlar o bölgedeki gerginlikleri boşaltmak için henüz yeterli değil. O bölgede halen boşalmamış yerin altında gerginlikler var" diye konuştu.

"11 İLDE 160 BİN KİLOMETREKARELİK ALANDA ARTÇI DEPREMLER HER AN OLABİLİR"

11 ilde artçı depremler yaşanabileceğinin altını çizen Ercan, "Dolayısıyla bir tarafta Elazığ, bir tarafta Hatay, bir tarafta Kozan, bir tarafta Diyarbakır olmak üzere yaklaşık 11 ilde 160 bin kilometrekarelik alanda artçı depremler her an olabilir. Artçı depremlerin büyüklükleri 6,7’ye kadar varacaktır. Dolayısıyla bunların bazıları çok yıkıcı olacaktır. Çünkü ana deprem çok büyük. Dolayısıyla ağır hasarlı yapılar göçecektir. Orta hasarlı yapılar ise ağır hasarlı, az hasarlı yapılar ise orta hasarlı yapı biçimine dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

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"GELECEK OLAN ARTÇI DEPREMLERİN BÜYÜKLÜKLERİ DE KÜÇÜK DEĞİL"

Deprem bölgesindeki vatandaşlara çadır, barınak ve konteynerlerde kalma konusunda tavsiye veren Ercan, şunları kaydetti:

"Bölgede çekince bitmemiştir. Dolayısıyla kesinlikle çadırlarda, barınaklarda ya da konteyner gibi yerlerde kalmak gerekiyor. Bunun kararını AFAD verir ama ben evlere kesinlikle girilmemesinde ısrar ediyorum. Çünkü o bölgedeki evler çok büyük üç tane deprem gördü. Evler şu anda çok yorgun. Yani gelecek olan artçı depremlerin büyüklükleri de küçük değil. Bunların her biri birer büyük deprem. Ve bunların sayısı 15 ile 25’e varacak. Yani tek sakıncalı taraf halkın eve girmesi, girmezlerse bir sakınca yok."