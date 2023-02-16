Ahmet Ercan'dan Celal Şengör için çarpıcı sözler: "İstanbul’da deprem olsun, her tarafı yıksın geçsin, bu şehri yeniden kuralım dedi"

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem felaketiyle sarsıldı. Binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan asrın felaketi sonrası uzmanlar İstanbul depremini gündeme getirmeye başladı. Deprem hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çeken Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, meslektaşı Celal Şengör hakkında beklenmedik sözler sarf etti.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

1999 DEPREMİNDEKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Celal Şengör'ün 99 depreminden sonra yaptığı açıklamaları anımsatan Ahmet Ercan, “Celal 1999 depreminden sonra 3 gün içinde İstanbul’da büyük bir deprem olacak, büyüklüğü 9,5 olabilir diyen kişidir. Daha sonra 3 gün içinde olmadı, 3 hafta içinde olacak dedi o da olmadı, 3 ay içinde dedi o da olmadı. Sonra da ilk 10 yılda dedi o da olmadı. Şimdi de 2030 yıllarında olur bu deprem diyor" dedi.

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"CELAL BÜYÜK DEPREM TARAFTARI"

Şengör'ün büyük deprem taraftarı olduğunu ifade eden Ercan, "Bir tasarı geliştiriyor ama bunun bir veri tabanı yok. Celal genellikle büyük deprem taraftarıdır" dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör

"CELAL DEPREM ÜZERİNE HALÜSİNASYONLAR GÖRÜR"

Şengör ile arasında geçen diyaloğu anlatan Ercan şunları kaydetti:

"Hatta bir gün karşılaştık. ‘İstanbul’da şöyle yakışıklı bir deprem olsun her tarafı yıksın geçirsin bu şehri yeniden kuralım’ dedi bana.

Böyle şey olur mu bütün insanlar ölecek dedim. ‘Temizlensin ya’ dedi. Sonuçta Celal böyle halüsinasyonlar görür deprem üzerine. Sürekli olarak uçlarda durur. Kendi bilimsel alanında da böyle biri Celal."