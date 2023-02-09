Depreme karşı en güvenli iller hangi iller? Deprem riski olmayan iller hangileri? İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenli iller

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Kilis, Elazığ ve Mersin enkaz altında kaldı ve çok sayıda vatandaş yaşamını yitirdi. Hal böyle olunca uzmanlar Depreme karşı en güvenli iller hangi iller? Deprem riski olmayan iller hangileri. Bu sorunun cevabını açıklıyor. İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenli iller...

DEPREME KARŞI EN GÜVENİLİR İLLER HANGİLERİ?

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'taki çifte deprem sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden en sık sorulan sorunun yanıtını verdi.

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Ahmet Ercan sosyal medya hesabından; "Deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illeri: Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Snop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin, Antalya’dır." bilgisini paylaştı.

DEPREM RİSKİ OLMAYAN İLLER HANGİLERİ?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın devamında; "Bir kentin deprem üretim odağı olması ayrı, dolaydaki deprem dalgaları geçerken sallanması ayrı….Ankara başkentimiz de etki alanında ancak güvenli bir ilimizdir. Zonguldak da güvenli illerimizdendir…" ifadesine yer verdi.