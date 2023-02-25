İngiltere'yi depremzedeler için bir araya getirdi! James Bond yıldızı Daniel Craig depremzedeler için 100 milyon sterlin yardım topladı!

Kahramanmaraş.2ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Türkiye tek yürek olmuş birçok yardımı bölgeye yetiştirmişti. Bölge halkı için yurt içi ve yurtdışından birçok ünlü bağış kampanyası düzenledi. James Bond filmi yıldızı Daniel Craig'de yardım kampanyası başlatmış ve 100 milyon sterline ulaştı.

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İngiltere'yi depremzedeler için bir araya getirdi! James Bond yıldızı Daniel Craig depremzedeler için 100 milyon sterlin yardım topladı!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem meydana geldi. 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Cumhuriyet tarihinin bugüne kadar görülmüş en korkunç doğal afet olarak kayıtlara geçti. 44 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası birçok vatandaş evsiz kalmış ve ne yazık ki çadır kentlerde yaşamak zorunda kalmışlardı. Bölgeye yardımlar devam ederken tüm Türkiye tek yürek olarak bağış kampanyaları düzenlenmiş birçok sanat camiasından önde gelen simler bölgeye giderek destek vermiş ve maddi desteklerini de esirgememişlerdi. Yurt dışında da birçok sanatçı yardım çağrısında bulunmuş ve depremzedeler için bağış toplamışlardır. Son olarak dünyaca ünlü yıldız Daniel Craig'de depremzedeler için büyük bir kampanya başlatmıştı.

James Bond yıldızı Daniel Craig depremzedeler için 100 milyon sterlin yardım topladı!

İNGİLTERE'DEKİ YARDIM KURULUŞLARINI BİR ARAYA GETİRDİ 101 MİLYON STERLİN TOPLADI

Dünya'da milyonlarca kişinin sevdiği James Bond serilerinde yer alan ünlü yıldız Daniel Craig Afetler Acil Durum Komitesi (DEC) aracılığıyla bir çağrıda bulundu. İngiltere’deki 15 hayır kurumunu bir araya getiren DEC, depremlerden bu yana 101,5 milyon sterlin topladığını duyurdu ve bir açıklamada bulundu.

James Bond yıldızı Daniel Craig depremzedeler için 100 milyon sterlin yardım topladı!

YARDIM ÇAĞIRISINI İŞTE BU SÖZLERLE DUYURDU

54 yaşındaki James Bond yıldızı; “DEC’in Suriye ve Türkiye’deki depremlerden sağ kurtulanlar için yaptığı çağrıya halkın cömert yanıtını görmek inanılmaz. Depremler saniyeler sürdü ama etkisi yıllarca sürecek. Hastaneler, okullar ve iş yerleri enkaza döndü, yüzbinlerce insan dondurucu kış koşullarında evsiz kaldı. Lütfen DEC’i destekleyerek onlara yardım etmek için elinizden geleni yapın.” belirtti.

James Bond yıldızı Daniel Craig depremzedeler için 100 milyon sterlin yardım topladı!

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