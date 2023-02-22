CZN Burak depremzedeler için Messi ve Ronaldinho imzalı formalarını sattı!

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası CZN Burak hem bölgeye gitmiş hem de AFAD'ın açıkladığı yardım malzemeleri ve yemek malzemeleriyle tır göndermişti. Sosyal medya hesabı üzerinden de birçok kez afet bölgesine ilişki paylaşımlar yapan dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni CZN Burak formalarını satışa çıkartacağını dile getirmişti.

FORMALAR 1 MİLYON 200 BİN LİRA TEKLİF GELDİ

Sosyal medya hesabından CZN Burak açıklama yaparak, sadece AFAD, AHBAP ve Kızılay'a bağış yaparak formaları vereceğini açıklamıştı.. Konu ile ilgili Instagram'dan açıklama yapan CZN Burak, ''Sadece AFAD, AHBAP ve Kızılay'a bağış yapmak kaydıyla bu formalar verilecektir. Bu formaları almak isteyenler varsa mesaj yazabilir. En son Çarşamba günü 23:00'a kadar sürecektir. Tekliflerinizi bekliyoruz. Formayı teslime deceğimiz kişiler, AFAD, AHBAP ve Kızılay'a kendisi istediği kurumu seçip parayı yatıracak. Şaka için, makara için aramayın, yazmayın. Biz bu bağışı kendi hesabımıza kabul etmiyoruz. Biz formaları teslim edeceğiz. Dekontunu verecek, biz de formayı teslim edeceğiz. Tabii ki teslim ederken teslim alan kişi 'Bu kuruma, bu kadar bağış yaptı' diyeceğiz. Kurumu arayıp teyid edeceğiz. Bu iki formayı ayrı ayrı almak isteyen de olabilir, ikisini birlikte almak isteyen de olabilir. 1 milyon 200 bin lira iki forma için teklif geldi. Memleketeyim Hatay ve ikinci gün gittim. Oradaki insanların acılarını iliklerine kadar hissettim. Ama en azından o insanların yaralarına merhem olabiliriz.'' demişti.

Haberin Devamı

BAĞIŞ AFAD'A GÖNDERİLDİ

CZN Burak Ronaldinho ve Messi'ye imzalattığı formaları kısa bir süre içinde sattı. Sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan sosyal medya fenomeni iki forma için 1.200.000 TL verildiğini söyledi. Ünlü işletmeci paylaşımına ''Formaları teslim ettik Allah razı olsun. Miktar : 1.200.000 TL'' notunu düştü. Gelen bağış ise AFAD'a gönderildi.