CZN Burak depremzedeler için Messi ve Ronaldinho imzalı formalarını sattı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye yardım malzemeleri gönderen CZN Burak deprem bölgesinden bir an olsun ayrılmadı. Depremzedeler için he türlü yardımı ve desteği sağlayan dünyaca ünlü fenomen son olarak Messi ve Ronaldinho imzalı formlarını satışa çıkarmıştı. Formaları satan CZN Burak sosyal medya hesabından ne kadara sattığını açıkladı!

YAYINLAMA
Google News
CZN Burak depremzedeler için Messi ve Ronaldinho imzalı formalarını sattı!

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası CZN Burak hem bölgeye gitmiş hem de AFAD'ın açıkladığı yardım malzemeleri ve yemek malzemeleriyle tır göndermişti. Sosyal medya hesabı üzerinden de birçok kez afet bölgesine ilişki paylaşımlar yapan dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni CZN Burak formalarını satışa çıkartacağını dile getirmişti.

CZN Burak depremzedeler için Messi ve Ronaldinho imzalı formalarını sattı!

FORMALAR 1 MİLYON 200 BİN LİRA TEKLİF GELDİ

Sosyal medya hesabından CZN Burak açıklama yaparak, sadece AFAD, AHBAP ve Kızılay'a bağış yaparak formaları vereceğini açıklamıştı.. Konu ile ilgili Instagram'dan açıklama yapan CZN Burak, ''Sadece AFAD, AHBAP ve Kızılay'a bağış yapmak kaydıyla bu formalar verilecektir. Bu formaları almak isteyenler varsa mesaj yazabilir. En son Çarşamba günü 23:00'a kadar sürecektir. Tekliflerinizi bekliyoruz. Formayı teslime deceğimiz kişiler, AFAD, AHBAP ve Kızılay'a kendisi istediği kurumu seçip parayı yatıracak. Şaka için, makara için aramayın, yazmayın. Biz bu bağışı kendi hesabımıza kabul etmiyoruz. Biz formaları teslim edeceğiz. Dekontunu verecek, biz de formayı teslim edeceğiz. Tabii ki teslim ederken teslim alan kişi 'Bu kuruma, bu kadar bağış yaptı' diyeceğiz. Kurumu arayıp teyid edeceğiz. Bu iki formayı ayrı ayrı almak isteyen de olabilir, ikisini birlikte almak isteyen de olabilir. 1 milyon 200 bin lira iki forma için teklif geldi. Memleketeyim Hatay ve ikinci gün gittim. Oradaki insanların acılarını iliklerine kadar hissettim. Ama en azından o insanların yaralarına merhem olabiliriz.'' demişti.

CZN Burak depremzedeler için Messi ve Ronaldinho imzalı formalarını sattı!

BAĞIŞ AFAD'A GÖNDERİLDİ

CZN Burak Ronaldinho ve Messi'ye imzalattığı formaları kısa bir süre içinde sattı. Sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan sosyal medya fenomeni iki forma için 1.200.000 TL verildiğini söyledi. Ünlü işletmeci paylaşımına ''Formaları teslim ettik Allah razı olsun. Miktar : 1.200.000 TL'' notunu düştü. Gelen bağış ise AFAD'a gönderildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bestemsu Özdemir deprem bölgesini anlattı! Bölgeye gidip paylaşım yapanlara ateş püskürdü!
Bestemsu Özdemir deprem bölgesini anlattı! Bölgeye gidip paylaşım yapanlara ateş püskürdü!
Koleksiyoner ve sanatçılardan depremzedelere destek! Ortak müzayede düzenlendi!
Koleksiyoner ve sanatçılardan depremzedelere destek! Ortak müzayede düzenlendi!
Survivor 2023 ne zaman yayınlanacak? yeni bölümleri ne zaman? Survivor 2023 bu akşam var mı?
Survivor 2023 ne zaman yayınlanacak? yeni bölümleri ne zaman? Survivor 2023 bu akşam var mı?
İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak ile birlikte evlerinin kapılarını depremzedelere açtı
İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak ile birlikte evlerinin kapılarını depremzedelere açtı
Son Haberler
Athanasios Dimitroulas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Dimitroulas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Athanasios Dimitroulas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Dimitroulas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bolaji Sakin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bolaji Sakin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bolaji Sakin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bolaji Sakin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michalis Ladias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Ladias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michalis Ladias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Ladias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nwangwa Nyima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nwangwa Nyima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nwangwa Nyima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nwangwa Nyima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danla Biliç isyan etti! "Süreci hızlı atlatıyorsunuz!" diyen Beyaz TV muhabirine demediğini bırakmadı!
Danla Biliç isyan etti! "Süreci hızlı atlatıyorsunuz!" diyen Beyaz TV muhabirine demediğini bırakmadı!
Bergüzar Korel'in sabrı taştı! Normalleşenlere açtı ağzını yumdu gözünü! "İki yüzlülüğünüz midemi bulandırıyor" dedi!
Bergüzar Korel'in sabrı taştı! Normalleşenlere açtı ağzını yumdu gözünü! "İki yüzlülüğünüz midemi bulandırıyor" dedi!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Mahsun Kırmızıgül depremden etkilendi! " Ölene kadar unutmayacağım!"
Mahsun Kırmızıgül depremden etkilendi! " Ölene kadar unutmayacağım!"
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir