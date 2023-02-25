Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası tüm dünyada yardım kampanyaları başlamış ve deprem bölgesine yardımlar yağmıştı. Birçok dünyaca ünlü yıldız bölgeye yardımlar gönderirken dünyaca ünlü Filistinli model Bella Hadid Amerika'daki Türkevi'ne yardım kolileri taşıdı.

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Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra tüm dünya yardım çağrısına cevap vermiş birçok ülke arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Dünyaca ünlü yıldızlarda yardım çağrısına destek vermiş ve Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’e dayanışma ve “geçmiş olsun” mesajlarını iletti. Özgür de Türk lokumu verdiği Hadid’i Türkiye’ye davet etti.

Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!

YARDIM İÇİN TEKRAR TÜRKEVİ'NE GELECEĞİNİ BELİRTTİ

Bella Hadid, depremden bu yana Türkevi’nde yoğun yardım çalışmaları yürüten gönüllülerle de fotoğraf çektirdi. Arkadaşı ve kuaförü Mustafa Yanaz ile birlikte kutuları taşıyarak gönüllülere sarıldı. Hadid ayrıca teşekkür etti ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu, tekrar geleceğini söyledi.

Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!

"YARDIM ETMEK İÇİN YOLLAR ARIYORUM" DEMİŞTİ

26 yaşındaki Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, Türkiye ve Suriye’de etkili olan depremlerin ardından da sosyal medya hesabından “Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum.” mesajını paylaşmıştı.

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