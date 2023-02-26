Şarkıcı Mustafa Keser dengesini kaybetti! Depremzedelere moral eğlencesinde başına gelmeyen kalmadı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinden sonra depremzedeler farklı şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Kimi vatandaşlar farklı şehirlerde otellere ve yurtlara yerleştirilirken Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen depremzedeler de Kadınlar Denizi'ndeki otelde ağırlandılar. Otel depremzede vatandaşlara moral amaçlı bir eğlence düzenlemiş ve Mustafa Keser de depremzedelere moral vermek için sahne alacaktı.

DENGESİNİ KAYBETTİ HAVUZA DÜŞTÜ

Kuşadası Gönüllüsü Genç Esnaf ve İş İnsanları Derneği (KUGEİD) tarafından moral gecesi düzenlenmiş ve şarkıcı Mustafa Keser'de davet edilmişti. Mustafa Keser sahne almadan önce afetzede çocuklarla ilgilenmiş sonrasında ise sahneye doğru yürürken ayağının zemine takılması sonucu dengesini kaybedip, sırt üstü otelin havuza düştü.

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TEKRAR SAHNEYE ÇIKTI

Sahneden düşen Mustafa Keser'i bir genç havuza atlayıp kurtardı. Kurtarıldıktan sonra kulise geçen Mustafa Keser üzerini değiştirdikten sonra depremzedeler için tekrar sahneye çıktı.