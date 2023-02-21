Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Dominik Cumhuriyetinde çekimleri başlayan Survivor 2023 yarışmacılarına Acun Ilıcalı deprem haberini verdi. Haberi alan yarışmacılar ne yapacaklarını bilemediler ve gözyaşlarına boğuldular.

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Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinden sonra tüm Türkiye ve dünya deprem bölgesine koştu. Yaşanan deprem felaketinde milyonlarca kişi etkilenirken 41 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı olaydan sonra deprem haberiyle yıkılan Survivor yarışmacıları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

ACI HABER SONRASI GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Acun Ilıcalı ise 15 Ocak'ta yayınlanan Survivor programına deprem dolayısıyla ara vermişti. Vatandaşlar ise Survivor yarışmacılarının deprem felaketini öğrenip öğrenmediklerini merak ederken Acun Ilıcalı TV8 ekranlarında depremi öğrenen yarışmacıların görüntüsünü yayınladı. Survivor da yarışan yarışmacıların haberi alır almaz yasa boğulduklarını ve gözyaşları içinde Acun Ilıcalı'nın vereceği haberlere kulak kesildikleri görülüyor.

Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!

ADAYA VEDA EDEN İSİMLER OLDUPU İDDİA EDİLDİ

Takvim'in haberine göre ise Survivor'da yarışan 6 yarışmacının deprem haberi sonrası adadan ayrıldığını ve otelde kaldıklarını iddia etti.

Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!

EN YAKIN ARKADAŞI VEFAT ETTİ

Aynı zamanda Survivor yarışmacısı olan "Aysu'nun en yakın arkadaşı maalesef vefat etti. Aysu'nun çekilmesi söz konusu." denildi.

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