Survivor bitti mi 2023? Survivor devam edecek mi, bitecek mi?

Acun Ilıcalı'nın Kahramanmaraş depremini Survivor yarışmacılarına söylemesi sonrası programın akıbeti merak konusu oldu. Peki Survivor bitti mi 2023? Survivor devam edecek mi, bitecek mi?

Melahat Ersoy
Editör
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Survivor bitti mi 2023? Survivor devam edecek mi, bitecek mi?

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor'un yeni bölümünde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi yarışmacılara haber verildi. Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası bazı yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamazken yaşananların ardından yarışmanın durumu merak konusu oldu. Peki Survivor bitti mi 2023? Survivor devam edecek mi, bitecek mi?

Survivor bitti mi 2023? Survivor devam edecek mi, bitecek mi?

SURVİVOR BİTTİ Mİ 2023?

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasının son yayınlanan bölümünde yarışmacılara Kahramanmaraş merkezli 10 ildeki deprem felaketinin haberini verdi.

Ilıcalı yarışmaya ara verileceğini belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizde büyük bir deprem oldu. Çok büyük bir deprem. Merkezi Kahramanmaraş olan bir deprem ama 10 ilimiz etkilendi. Ailenizle konuştuk. Yakın akrabalarınızdan can kaybı yok. Ancak ülke olarak çok kötü durumdayız. İletişimsel bir sıkıntı yok isteyen istediği akrabasını arayabilecek."

Survivor bitti mi 2023? Survivor devam edecek mi, bitecek mi?

Ilıcalı yardıma gideceklerini belirterek, "Çekimlere ara veriyoruz. Sizleri evlere alacağız. Bizler de deprem bölgesine yardım edeceğiz. Fazla da konuşmak istemiyorum. Arkadaşlarım size gerekli bilgileri verecek" dedi.

Ilıcalı yarışmanın biteceğine yönelik bir açıklama yapmadı. Ilıcalı yarışmanın çekimlerine ara verileceğini söyledi.

Survivor bitti mi 2023? Survivor devam edecek mi, bitecek mi?

SURVİVOR DEVAM EDECEK Mİ, BİTECEK Mİ?

Acun Ilıcalı Survivor 2023 yarışmasının akıbetine ilişkin olarak, "Çekimlere ara veriyoruz" diye konuştu. Ilıcalı böylece yarışmanın devam edeceğini ifade etti. Yarışmanın bir süre ara vermesi sonrası devam edeceğini söyleyebiliriz. Acun Ilıcalı yarışmanın durumu hakkında yeni bir açıklama yaparsa haberimize eklenecektir.

Survivor bitti mi 2023? Survivor devam edecek mi, bitecek mi?

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