Deprem haberini duyunca apar topar Türkiye'ye koştular! Amerika'dan gelen gönüllüler depremzedeler için pizza yaptılar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinden sonra bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları son buldu. Bölgede yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlara destek olan gönüllüler 11 ilde yardımlarına devam ediyor. Yurt dışından da desteklerini gönderen yardımseverler Türkiye'de çalışmalarına devam ediyor. Amerika'da yaşayan gönüllü vatandaşlar destek amaçlı en çok yıkıma uğrayan şehirlerden biri olan Hatay'a geldi. Depremzede vatandaşlar için hamurlar ve fırınlar hazırlandı vatandaşlara pizza yapmaya başladılar.

Haberin Devamı

DEPREM HABERİNİ DUYUNCA KOŞTULAR

Amerika'daki iki yardım kuruluşu Hatay'ın 5 noktasına mutfak kurarak depremzedeler için pizza dağıtmaya başladı. ABD`li Jennifer de Tapia, depremden sonra Türkiye`ye gelip yardım etme kararı aldığını söyledi. Hemen organize olarak Hatay`a ulaştıklarını dile getiren Tapia, "Buradaki 5 kampta aktif çadırlarımız var. Günde sadece bu çadırda 2 bin 900 kişiye yemek veriliyor. Bunun 2 bin 300 adedini sıcak pizza oluşturuyor. En fazla kişi burada olduğu için en fazla üretim de burada. Sabah saatlerinde başlayıp 21.00`e kadar pizza dağıtıyoruz." dedi.

Haberin Devamı

"DESTEK OLMAK BİZE MUTLULUK VERİYOR"

Hatay'da arama kurtarma ekiplerine ve kolluk kuvvetlerine de yardımcı olduklarını, yemek ikram ettiklerini aktaran Tapia, "Bu bizi çok mutlu ediyor. Onlara destek olmak bize mutluluk veriyor." dedi.

"THANK YOU" DİYORLAR

Depremzedelerle vücut diliyle iletişim kurduklarına değinen Tapia "Yani (Türkçe) konuşamıyorum. Ben onlara gülümsüyorum, onlar da bana gülümsüyor ve sadece "Thank you" diyorlar." ifadesini kullandı. Deprem bölgesinde insanlara azami ölçüde yardımcı olmayı amaçladığını vurgulayan Karlsson, "Pizzaları Almanya`dan temin ediyoruz. Avrupa`nın çeşitli bölgelerinden fırınları ve diğer tedarikleri karavanla getirttik. Burada iki bağımsız kuruluşun birleşimiyle bir sinerji oluşturduk. Türk halkı çok güçlü. Bu kadar büyük boyuttaki bir faciada bile burada çadırda yaşayıp halen gülebiliyorlar ve güçlü görünüyorlar. Her şeyin düzeleceğine dair umutlarım var." ifade etti.