Hükümet depremzedelerin evine dönmesi için harekete geçti! Yapılacaklar tek tek belirlendi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 11 ili etkileyen binlerce kişinin hayatını kaybedip yaralandığı deprem felaketi sonrası vatandaşlar, deprem bölgelerinden başka illere göç etti. Bunun üzerine şehirlerin nüfusu azalırken hükümet vatandaşların yeni yapılan evler ve sağlanacak imkanlarla şehirlerine dönmesini hedefliyor.

HATAY İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Özellikle Atatürk'ün şahsi meselem dediği Hatay için hükümet çok hassa. Hatay'ın değerlerinin korunması ve tarihi eserlerin restorasyonu, demografik yapının bozulmaması kırmızı çizgi olarak görülüyor.

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Bu konuda atılacak adımları Hürriyet yazarı Hande Fırat köşe yazısında anlattı. Fırat şu ifadeleri kullandı:

"Felaketin vurduğu kentlerden doğal olarak göç oldu.

Ancak hükümet kentlerin yeniden inşa sürecinin ardından, depremzedelerin güvenli evlere yani şehirlerine dönmesi gerektiğini düşünüyor.

Bunun için de yeni bir dizi proje üzerinde çalışılıyor.

‘Yeni işyerim’ projesi bunlardan biri...

Asgari ücret alanlara, devlet desteği ile daha yüksek maaş verilmesi gibi düzenlemeler üzerinde de çalışılıyor.

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Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı özellikle Hatay konusunda hassas. Burada çok kültürlü, çok mezhepli yapının korunması gerektiğine dikkat çekiliyor. Hatay’ı Hatay yapan değerlerin korunması, tarihi eserlerin restorasyonu, demografik yapının bozulmaması kırmızı çizgi olarak görülüyor."