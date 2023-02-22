Adıyaman'da yaptığı site, birçok kişiye mezar olmuştu! O müteahhit için karar verildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde yıkıcı bir etki yarattı.
BİRÇOK KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Depremin vurduğu illerden olan Adıyaman'da 7 katlı Burak Yapı sitesi de yıkıldı. Birçok kişinin hayatını kaybettiği sitenin sorumlulukları hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
EKİPLER GÖZALTINA ALDI
Soruşturma kapsamında yapının müteahhidi olan Kazım Oğuz için Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, Oğuz'u merkeze bağlı Kuşakkaya köyünde kaldığı adreste gözaltına alındı.
MAHKEME KARARINI VERDİ
İl Jandarma Komutanlığına getirilen Kazım Oğuz, buradaki islemeleinin tamamlanmasının ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Kazım Oğuz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.