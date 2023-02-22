81 yaşındaki adam dehşet saçtı! Karısını öldürdü, intihar girişiminde bulundu

Alınan bilgilere göre olay Dinar ilçesi Göçerli köyünde yaşandı. M.T. (81) bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı karısı B.G.T.'yi (51) silahla vurdu. M.T. daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri B.G.T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
YAŞLI ADAMIN SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU
Ağır yaralı M.T ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Haydarlı beldesi Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı.
M.T'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
İncelemenin ardından B.T'nin cenazesi morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.