81 yaşındaki adam dehşet saçtı! Karısını öldürdü, intihar girişiminde bulundu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 81 yaşındaki M.T. tartışma yaşadığı eşinin silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
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81 yaşındaki adam dehşet saçtı! Karısını öldürdü, intihar girişiminde bulundu

Alınan bilgilere göre olay Dinar ilçesi Göçerli köyünde yaşandı. M.T. (81) bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı karısı B.G.T.'yi (51) silahla vurdu. M.T. daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

81 yaşındaki adam dehşet saçtı! Karısını öldürdü, intihar girişiminde bulundu

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri B.G.T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

YAŞLI ADAMIN SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Ağır yaralı M.T ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Haydarlı beldesi Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

M.T'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

İncelemenin ardından B.T'nin cenazesi morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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