RTÜK deprem yayınlarını inceledi! FOX TV ve Halk TV ve Tele1'e ceza verildi! İşte cezaların nedeni...

RTÜK, deprem yayınları nedeniyle FOX TV'ye para cezası, Halk TV ve Tele1'e ise 5'er kez yayın durdurma ve para cezası verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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RTÜK deprem yayınlarını inceledi! FOX TV ve Halk TV ve Tele1'e ceza verildi! İşte cezaların nedeni...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün deprem yayınlarını mercek altına aldı. Gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında FOX TV'de yayımlanan "Orta Sayfa" programında moderatörün AFAD'ın yardımları engellediğine yönelik sözleri nedeniyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

HALK TV'YE VERİLEN CEZALAR

"Büyük Felaket Özel Yayın" programında, "Yayın hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle de Halk TV'ye üst sınırdan 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca toplantıda bölgede "sistematik yağmacılık ve hırsızlık yapıldığı iddiaları" nedeniyle aynı kanala üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

RTÜK deprem yayınlarını inceledi! FOX TV ve Halk TV ve Tele1'e ceza verildi!

TELE1'E ÜST SINIRDAN CEZA UYGULANDI

Üst Kurul toplantısında, Tele1'in "18 Dakika" programında yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle kanal hakkında üst sınırdan idari para cezası ve yine üst sınırdan 5 kez program durdurma cezası verildi.

Aynı kanalın "Forum" programında ise teyit edilmemiş kulaktan dolma bilginin gerçekmiş gibi anlatılması nedeniyle de üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

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KAYNAK: AA

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