Saadet Partisi'nin yayın organı TV5, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü konuk edip methiyeler dizmişti! Tepki çeken program sonrası RTÜK'ten flaş karar!

TV5 ekranlarından bu sabah yayımlanan programa FETÖ'cü Hakan Şükür'ün konuk olması büyük tepkiye neden olmuştu. O yayın sonrası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den önemli bir açıklama geldi.

Rukiye Karapunar
YAYINLAMA
Google News
Saadet Partisi'nin yayın organı TV5, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü konuk edip methiyeler dizmişti! Tepki çeken program sonrası RTÜK'ten flaş karar!

Saadet Partisi'nin yayın organlarından birisi olan TV5 ekranlarında yayımlanan Düşünme Vakti adlı programa bu sabah FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün konuk olması büyük tepkiye nedne oldu. Program sunucusu Mehmet Ali Kayacı'nın Hakan Şükür'e yönelik övgü dolu sözleri ise gündeme bomba gibi düştü.

Saadet Partisi'nin yayın organı TV5, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü konuk edip methiyeler dizmişti! Tepki çeken program sonrası RTÜK'ten flaş karar!

Mehmet Ali Kayacı program açılışına "Eski bir milli futbolcu Hakan Şükür'ü misafir edeceğiz. Kendisi Amerika'da. Türkiye'nin yaşamış olduğu sendromu konuşacağız. Hakan Bey hoş geldiniz" sözleriyle başladı.

Program başlar başlamaz övgü dolu sözlerine devam eden Kayacı "Ben Oktay Derelioğlu hayranıydım. Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum." şeklinde konuşmaya devam etti.

O konuşmalar sonrası başta Hakan Şükür'ü yayına çıkaran TV5'e, daha sonra programda övgü dolu sözlere devam eden Mehmet Ali Kayacı'ya büyük tepki geldi.

Saadet Partisi'nin yayın organı TV5, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü konuk edip methiyeler dizmişti! Tepki çeken program sonrası RTÜK'ten flaş karar!

TV5'E İNCELEME BAŞLATILDI

O konuşmaların gündem olmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." şeklinde bir açıklama yaptı.

İŞTEN KOVULDUĞU SÖYLENDİ

Yeniçağ'da yer alan habere göre yayına Şükür'ü konuk alan sunucu Mehmet Ali Kayacı işinden kovuldu.

1
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri TOKİ Kura Çekilişi Ne Zaman 2022? Kayseri TOKİ Sonuçları Açıklandı Mı?
Kayseri TOKİ Kura Çekilişi Ne Zaman 2022? Kayseri TOKİ Sonuçları Açıklandı Mı?
Türk Milletini alenen aşağılama suçundan gözaltına alınmıştı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında flaş gelişme!
Türk Milletini alenen aşağılama suçundan gözaltına alınmıştı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında flaş gelişme!
Tarım ve Orman Bakanı'ndan önemli açıklamalar! Barajlardaki kritik seviyeyi değerlendirdi: "4 aylık suyumuz kaldı"
Tarım ve Orman Bakanı'ndan önemli açıklamalar! Barajlardaki kritik seviyeyi değerlendirdi: "4 aylık suyumuz kaldı"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek"
Son Haberler
Mehmet Ali Kayacı Kimdir, Nereli? TV5 Sunucusu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ'cü Hakan Şükür için Neler Söyledi?
Mehmet Ali Kayacı Kimdir, Nereli? TV5 Sunucusu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ'cü Hakan Şükür için Neler Söyledi?
Yaşarken ölmek bu olsa gerek! Binlerce kişinin canlı canlı gömülmesine neden olan öldükten sonra tekrar dirilme hakkında korkudan titreten gerçekler...
Yaşarken ölmek bu olsa gerek! Binlerce kişinin canlı canlı gömülmesine neden olan öldükten sonra tekrar dirilme hakkında korkudan titreten gerçekler...
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi?
Saadet Partisi'nin yayın organı TV5, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü konuk edip methiyeler dizmişti! Tepki çeken program sonrası RTÜK'ten flaş karar!
Saadet Partisi'nin yayın organı TV5, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü konuk edip methiyeler dizmişti! Tepki çeken program sonrası RTÜK'ten flaş karar!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düğmeye bastı! Asgari ücret için çalışmalar başlatıldı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düğmeye bastı! Asgari ücret için çalışmalar başlatıldı!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni bir başkanlık kuruldu!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni bir başkanlık kuruldu!
Çok Okunanlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi?
EMSC duyurdu! İtalya'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
EMSC duyurdu! İtalya'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
Yaşarken ölmek bu olsa gerek! Binlerce kişinin canlı canlı gömülmesine neden olan öldükten sonra tekrar dirilme hakkında korkudan titreten gerçekler...
Yaşarken ölmek bu olsa gerek! Binlerce kişinin canlı canlı gömülmesine neden olan öldükten sonra tekrar dirilme hakkında korkudan titreten gerçekler...
SON DAKİKA! NSC duyurdu! Nepal'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var...
SON DAKİKA! NSC duyurdu! Nepal'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var...
Bursa'da yangın faciası! 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti!
Bursa'da yangın faciası! 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti!
Bakan Soylu'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır ifade: Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur
Bakan Soylu'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır ifade: Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur
Yorumlananlar
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu