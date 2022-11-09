Saadet Partisi'nin yayın organı TV5, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü konuk edip methiyeler dizmişti! Tepki çeken program sonrası RTÜK'ten flaş karar!

Saadet Partisi'nin yayın organlarından birisi olan TV5 ekranlarında yayımlanan Düşünme Vakti adlı programa bu sabah FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün konuk olması büyük tepkiye nedne oldu. Program sunucusu Mehmet Ali Kayacı'nın Hakan Şükür'e yönelik övgü dolu sözleri ise gündeme bomba gibi düştü.

Mehmet Ali Kayacı program açılışına "Eski bir milli futbolcu Hakan Şükür'ü misafir edeceğiz. Kendisi Amerika'da. Türkiye'nin yaşamış olduğu sendromu konuşacağız. Hakan Bey hoş geldiniz" sözleriyle başladı.

Program başlar başlamaz övgü dolu sözlerine devam eden Kayacı "Ben Oktay Derelioğlu hayranıydım. Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum." şeklinde konuşmaya devam etti.

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O konuşmalar sonrası başta Hakan Şükür'ü yayına çıkaran TV5'e, daha sonra programda övgü dolu sözlere devam eden Mehmet Ali Kayacı'ya büyük tepki geldi.

TV5'E İNCELEME BAŞLATILDI

O konuşmaların gündem olmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." şeklinde bir açıklama yaptı.

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İŞTEN KOVULDUĞU SÖYLENDİ

Yeniçağ'da yer alan habere göre yayına Şükür'ü konuk alan sunucu Mehmet Ali Kayacı işinden kovuldu.