Kılıçdaroğlu, AK Partili belediye başkanına övgü: "Çok güzel bir görev üstlenmiş durumdasınız"

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay'da kurulan çadır kenti ziyaret etti. Kılıçaroğlu, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı Hatay'daki çalışmaları nedeniyle tebrik ederek, "Çok güzel bir görev üstlenmiş durumdasınız. Ben herkesin huzurunda size ve ekip arkadaşlarınıza yürekten teşekkür ederim" dedi.

Melahat Ersoy
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Kılıçdaroğlu, AK Partili belediye başkanına övgü: "Çok güzel bir görev üstlenmiş durumdasınız"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremin en çok yıkım yarattığı illerden biri Hatay oldu. İle gelen Kemal Kılıçdaroğlu Defne ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan aşevi ve çadır kenti ziyaretinde afetzedelerle sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, AK Partili belediye başkanına övgü: Çok güzel bir görev üstlenmiş durumdasınız

"BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ OLAĞANÜSTÜ ÇABA HARCIYORLAR"

Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, "Hem yaraları sarmamız hem de geleceğe umutla bakan bir Türkiye inşa etmemiz gerekiyor. Elbette vatandaşlarımızın çok sorunları var. 17 gün geçmesine karşın bazı ihtiyaçlar henüz giderilememiş ama gerçekten de belediye başkanlarımız canla başla, olağanüstü çaba harcıyorlar. Sadece CHP'li belediye başkanları için ifade etmiyorum, bütün belediye başkanlarımız olağanüstü çaba harcıyorlar. O nedenle ben bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim" dedi.

Kılıçdaroğlu, AK Partili belediye başkanına övgü: Çok güzel bir görev üstlenmiş durumdasınız

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÇADIR KENTİNİ ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadır kenti ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, AK Partili belediye başkanına övgü: Çok güzel bir görev üstlenmiş durumdasınız

Kurdukları çadır kentte gıda ihtiyaçlarını ve diğer ihtiyaçları karşıladıklarını söyleyen Büyükakın, aynı zamanda çocukların bir an önce normal hayatlarına dönmeleri için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Tahir Büyükakın bölgede yapmış oldukları çalışmaları belediye başkanları ile organize bir halde yürüttüklerini dile getirdi.

BÜYÜKAKIN: "YARALARINA MERHEM OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

1999 Marmara depremini anımsatan Büyükakın, "Onları çok iyi anlıyoruz ve yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla, buradaki yerel yönetimler ile birlikte organizasyon içinde elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, AK Partili belediye başkanına övgü: Çok güzel bir görev üstlenmiş durumdasınız

KILIÇDAROĞLU: "BELEDİYE BAŞKANI OLARAK ELİNİZDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERİYORSUNUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu ise çalışmaları nedeniyle Büyükakın'a teşekkür ederek şunları söyledi.

"Çok güzel bir görev üstlenmiş durumdasınız. Acı hepimizin ortak acısı. Yaraları el birliğiyle hep birlikte saracağız inşallah. Hiçbir ayrım yapmadan bütün belediye başkanı arkadaşlara yürekten teşekkür ederiz. Siz Kocaeli Belediye Başkanı olarak elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz. Ben herkesin huzurunda size ve ekip arkadaşlarınıza yürekten teşekkür ederim."

Kılıçdaroğlu, AK Partili belediye başkanına övgü: Çok güzel bir görev üstlenmiş durumdasınız

Kılıçdaroğlu'na, ziyaretlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, AK Partili belediye başkanına övgü: Çok güzel bir görev üstlenmiş durumdasınız

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