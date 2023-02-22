Korku filminden çıkmış gibi: Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar...

Kahramanmaraş'ta 7.7'lik deprem sonrası meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle büyük şok yaşadı. 11 ili etkileyen deprem felaketinde milyonlarca insan etkilenirken aynı gün için içinde saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Korku filminden çıkmış gibi: Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar...

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Depremde ağır hasar alan veya yıkılmayan birçok bina yıkıldı. Deprem felaketinde can kaybı 42 bini aşarken 7.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Korku filminden çıkmış gibi: Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar...

BİNALAR YIKILDI, VATANDAŞLAR ETRAFA KAÇIŞTI

Elbistan Esentepe Mahallesi Söğütlü Caddesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, binaların çatlama anları, bir binanın yıkılması ve korku dolu anlar yer aldı. Görüntülerde mahallenin arka taraflarında çöken binaların oluşturduğu toz bulutu da yer aldı.

Korku filminden çıkmış gibi: Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar... Korku filminden çıkmış gibi: Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar... Korku filminden çıkmış gibi: Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar...

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