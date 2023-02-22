Malatya'da milyonluk yeni binalar depremde yıkıldı! Vatandaşlar isyan etti!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinden sonra 11 ilde büyük yıkımlar oluştu. Depremden en çok etkilenen şehirlerin arasında bulunan Malatya'da iki yıllık yeni bina yerle bir oldu. Siteye ait diğer binalar ise ağır hasar alarak oturulamaz hale geldi.

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Malatya'da milyonluk yeni binalar depremde yıkıldı! Vatandaşlar isyan etti!

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Malatya’da büyük hasara neden oldu. Üç binden fazla binanın yıkıldığı yaklaşık 43 bine yakın binanın da hasar aldığı kent, tarihinde görmediği büyük bir yıkımı yaşadı. Şehrin en prestijli bölgesi konumundaki Bostanbaşı’nda aldıkları yeni daireleri yıkılan ve ağır hasar alan vatandaşlar ise duruma isyan etti. 7 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı binalarda her şeylerini kaybettiklerini belirten çok sayıda vatandaş tüm birikimlerini kaybettiğini söyledi. Bostanbaşı Saraybosna caddesi üzerinde bulunan evleri depremde ağır hasar alan Mehmet Fatih, Fazilet Akıncı çifti binayı inşa eden müteahhitlere tepki göstererek üç yıllık evlerinin ellerinden gittiğini ifade etti.

Malatya'da milyonluk yeni binalar depremde yıkıldı! Vatandaşlar isyan etti!

"İKİ MİLYONLUK DAİREMİZ GİTTİ"

İki milyon liraya aldığı Bostanbaşı Mahallesi’ndeki evinin üçüncü yılında Kahramanmaraşlı depremlerde ağır hasar aldığını belirten Mehmet Fatih Akıncı, “ Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde 2020 yılında daire aldım. İki yıl içerisinde evimi kurdum depremde evim gitti. Şu an da bu bölgedeki evlerin hepsinde hasar var evlerimizi taşıyacak yerimiz yok. Mağduruz. Bu durumda kimlerin sorumluğu varsa Allah cezasını versin. İki milyonluk dairemiz gitti burada ki evlerin hepsinin fiyatı da hemen hemen aynı “dedi.

Malatya'da milyonluk yeni binalar depremde yıkıldı! Vatandaşlar isyan etti!

2 YILLIK BİNA YIKILDI

Depremde evleri ağır hasar alan depremzedelerden Fikriye Tuncal ile Songül Koç ise her şeylerini kaybettiklerini aktararak, ”Dairemiz 2 yıllık daire idi, şu anda içerisi oturulamayacak durumda evimize giremiyoruz . Her şeyimizi gitti hiçbir şeyimiz kalmadı. Biz kiracıyız ama bir daire fiyatı eşyalarımız var. Her şeyimiz gitti. Ne evimiz nede eşyamız kaldı“ ifade etti.

Malatya'da milyonluk yeni binalar depremde yıkıldı! Vatandaşlar isyan etti!

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