Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri şoke etti! Malatya'da binalar tuzla buz oldu!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Malatya'daki bazı binaların çöktüğü anlara dron kamerası ile görüntülendi.

Melahat Ersoy
Editör
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 11 ilde yıkıma neden olan bu depremin ardından saat 13.24'te bu kez Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri şoke etti! Malatya'da binalar tuzla buz oldu!

Bu depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Malatya'da drone ile kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bazı binaların çöktüğü ve akabinde çıkan toz bulutu görülüyor.

Söz konusu görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri şoke etti! Malatya'da binalar tuzla buz oldu! Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri şoke etti! Malatya'da binalar tuzla buz oldu! Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri şoke etti! Malatya'da binalar tuzla buz oldu!

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