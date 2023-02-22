Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri şoke etti! Malatya'da binalar tuzla buz oldu!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 11 ilde yıkıma neden olan bu depremin ardından saat 13.24'te bu kez Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Bu depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Malatya'da drone ile kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bazı binaların çöktüğü ve akabinde çıkan toz bulutu görülüyor.

Söz konusu görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi.