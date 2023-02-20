Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaralarını sarmaya çalışırken bir şiddetli deprem daha meydana geldi. Bu kez saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından 20.07'de Samandağ ilçesinde yerin 7 km altında 5.8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 7.7 km altında 6.4 büyüklüğünde meydana geldi.

Deprem sonrası bölgede bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

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BİR ARTÇI DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Bu depremin ardından bu kez saat 20.07'de Samandağ ilçesinde yerin 7 km altında 5.8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

FUAT OKTAY: "6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN ŞU ANDA 20 CİVARINDA ARTÇI YAŞANDI"

Depremlerin ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu depremin bağımsız bir deprem olduğunu biliyoruz. 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından şu anda 20 civarında artçı yaşandı. Hastanelere gelen 8 yaralımız var. Kandilli'nin bir tsunami uyarısı vardı, görüştük prosedür gereği yapıldığını öğrendik. Şu anda böyle bir risk görmedikleri için kaldırılmıştır. AFAD da kaldırmak üzere.

"PANİK YAPILACAK BİR KONU YOK, KONTROLÜMÜZ ALTINDA"

Karaçay barajıyla ilgili iddia yayıldı, alınan bilgiler çerçevesinde teyit edilen risk olmadığını görmüş olduk. Hasarlı binalara girmemeleri hususunda özellikle rica ediyoruz. Lütfen girmeyin. Biz tüm gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Panik yapılacak bir konu yok, kontrolümüz altında.

BAKAN SOYLU ACI HABERİ VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar 1 kadın kafasına taş düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. 4 kişi enkaz altında kaldı" dedi.

DEFNE BELEDİYE BAŞKANI: "MARAŞ DEPREMİNİ ÜÇE KATLAYAN BİR FACİA"

Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, "Şu an size ben bir rakam veremem ki. Durum facia. Maraş depremini üçe katlayan bir facia. Vatandaşlara acil çadır istiyoruz. Burası metropol değil burası taşra. Çadırkent kuracağınıza vatandaşa birer çadır verilse daha iyi" ifadelerini kullandı.

LÜTFÜ SAVAŞ: BAZI İNSANLARIN ENKAZLARINDA ALTINDA KALDIĞI İDDİALARI GELİYOR

Söz konusu deprem sonrası bazı hasarlı binaların yıkıldığı görüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş şunları söyledi:

"20.04'te 6,4 Samandağ'da Defne'de Arsuz'da üç tane deprem yaşadık. 6,4 baya sürdü, baya da salladı. Ondan sonra Samandağ'da belli mahallelerinde, Antakya'nın belli mahallelerinde bazı insanların enkazların altında olduğu ihbarları geliyor AFAD'a.

Bir köprünün zarar gördüğü konuşuluyor. Şu an hasar görmüş binalarda da yıkım var. Tabi ki bu evlerini taşımak üzere taşıyıcı şirketlerin elemanlarının kaldığı ifade ediliyor.

Şu anda Hatay'da durum bu, ekiplerimiz gelen ihbarları değerlendiriyor. Antakya ve Defne'de daha önce zarar görmüş birçok binanın yıkıldığı haberleri geliyor."

SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANI: AĞIR HASARLI BİNALARIN YIKILDIĞINI GÖRDÜK

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ise şunları söyledi:

"Şu an Samandağ'ın tamamına elektrikler kesildi. Ağır hasarlı olan binaların yıkıldığını gördük. Hem merkezde, hem merkez dışında bazı ilçelerimizde bu şiddetli depremle birlikte hasarlı olan binalarımızın bir kısmının yıkıldığını gördük.

Bir iki tane binada vatandaşlarımızın olabileceği yönünde bilgiler aldık. Bir de bir telaş var, insanlar sokaklara döküldü. Arabalarıyla bir yerlere geçmeye çalışıyorlar.

Ben sahildeydim, bizim belediye binamızı ortaya taşıdık. Herhangi bir hareketlilik olmadı."