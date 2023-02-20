Hatay'da 6.4 büyüklüğünde şiddetli deprem! Yer yerinden oynadı, araçlar beşik gibi sallandı! İşte deprem anı...

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaralarını sarmaya çalışırken bu kez çok şiddetli bir yeni deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasına göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ARTÇI DEPREM YAŞANDI

Bu depremin ardından saat 20.07'de Samandağ ilçesinde yerin 7 km altında 5.8 büyüklüğünde artçı bir deprem yaşandı.

VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKTI

Çevre illerde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar panikle dışarı çıktı.

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DEPREM ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken deprem anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde deprem nedeniyle yerin oynadığı, gökyüzünde mavi bir ışığın ortaya çıktığı görüldü.