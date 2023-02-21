Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor

Hatay'ın Defne ilçesinde AFAD verilerine göre saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından 20.07'de Samandağ ilçesinde yerin 7 km altında 5.8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem nedeniyle ağır hasarlı olan bazı binalar yıkıldı. Evlerde kalan, deprem esnasında eşya taşıdıkları öğrenen bazı kişiler enkaz altında kaldı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde yıkıldığı ifade edilen binaya arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Hasar gören binadan eşya çıkarmaya çalışan ve nakliyeci oldukları anlaşılan 4 kişi için AFAD, PAK ve UMKE ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

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Depremin ardından kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

SIKIŞAN CENAZELERİN ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yaralı kurtarılan Savaş Günerioğlu hastaneye kaldırılırken, yıkıntıların altında cansız bedenlerine ulaşılan 3 kişiden Hüseyin Cüneyidoğlu'nun (22) cenazesi çıkarılarak morga götürüldü.

Enkazda sıkışan diğer iki cenazenin ise çıkarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

KARDEŞİNİN KURTARILMASINI BEKLERKEN FENALAŞTI

Nakliye firması çalışanı Selman Hallak, AA muhabirine, deprem sırasında yıkılan binadaki eşyaları taşıdıklarını söyledi.

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Kendisinin sarsıntı anında aracı getirmek için binadan uzaklaştığını anlatan Hallak, "4 kişi evden eşya taşıyordu. 1 kişi enkazdan çıkarılıp hastaneye götürüldü. 2 Türk, 1 Suriyeli var enkazın altında." diye konuştu.

Bu arada enkaz altında kalan kardeşinin çıkarılmasını beklerken fenalaşan Yahya Hallak'a, UMKE ekipleri müdahale etti.