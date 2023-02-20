Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Hatay ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Melahat Ersoy
Editör
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Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Bu kez akşam saatlerinde Hatay ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİR ARTÇI DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Bu depremin ardından bu kez saat 20.07'de Samandağ ilçesinde yerin 7 km altında 5.8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 7.7 km altında 6.4 büyüklüğünde meydana geldi.

Deprem sonrası bölgede bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

AFAD'DAN VATANDAŞLARA UYARI

AFAD'dan depremler sonrası yapılan uyarıda hasarlı yapılara girilmemesi, riskli binaların çevresinde bulunulmaması istendi. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin" denildi.

AFAD 20 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 20 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 20 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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