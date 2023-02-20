Ece Üner ve Uğur Dündar büyük tepki aldı! Depremin merkez üssünde program yaparken ağlayan Uğur Dündar bakın sonrasında ne yaptı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası TV100'de yer alan ünlü sunucular Uğur Dündar, Ece Üner, Okan Bayülgen, Erdoğan Aktaş, Ertuğrul Özkök, Kerem Kırçuval, Cengiz Semercioğlu, Deniz Gürel ve Oğuz Haksever depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta canlı yayın yaptılar. Canlı yayın esnasında ise Uğur Dündar gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal bir ses tonu ile ağlamaya başladı. Konuşmakta güçlük çeken Uğur Dündar ise çekim sonrası kahkahalar eşliğinde programı bitirdi.

"TİMSAH GÖZYAŞLARI "

Uğur Dündar konuşmasında; "Son bir umutla belki çıkarlar diye maalesef torbanın içinde yakınları geliyor ve o insanlar o anda bitiyorlar. Ölüyorlar. Sarılacak tutunacak bir dal arıyorlar. Ben çok etkileniyorum böyle şeylerden çok." üzüntülü bir ses tonuyla ifade etti. “Daha fazla konuşamayacağım” diyen Dündar gözyaşlarına hakim olamadı.

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KONUŞMA SONRASI KAHKAHA TUFANI ESTİRDİLER

Canlı yayında mikrofona konuşan ve deprem bölgesindeki yaşananları üzüntüyle anlatan Uğur Dündar ise program bittikten sonra Ece Üner ve diğer gazeteci arkadaşları ile kahkahalar eşliğinde yayını sonlandırdı. Bu durumu gören izleyiciler ise "timsah gözyaşları" diyerek Uğur Dündar'ı ve sunucuları eleştirdi.

Sosyal medya kullanıcıları ise Ece Üner ve Uğur Dündar'a büyük tepki gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı; "Biz de duayen Uğur Dündar kadar tiyatrocu olmasak ta Gazetecilik mesleğini icra ediyoruz. Rabbim kimseyi 2 fazla izleyici, 2 fazla beğeni almak için bu duruma düşürmesin.." ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Marignale adlı bir sosyal medya kullancısı ise; Uğur Dündar’ın, “vicdansızlar iftira atıyor” dediği o video.. Videodaki tek vicdansızlık, yayından hemen sonra atılan kahkaha.." ifade etti.

Zeki Bahçe ise sosyal medya hesabından; "Uğur Dündar ve arkadaşlarının kamera karşındaki ve kamera arkasındaki halleri." diyerek tepkisini gösterdi.