Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta konuştu! Yeni konutlar zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, yapılacak yeni konutlar için "Yeni konutlar zemin artı 3 ya da 4 katı geçmemek kaydıyla güvenli yerlerde inşa edilecek" dedi. Maraşlı vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Maraş'ı her şeyiyle birlikte ayağa kaldıralım. Her bir Maraşlı kardeşim nereye giderse gitsin yeniden evine dönsün" dedi.

Melahat Ersoy
Editör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Kahramanmaraş'a geldi. Buradaki son durum hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kahramanmaraş yaralarını sarmaya devam ediyor. Hepinize geçmiş olsun diyorum.

41 binden fazla görevlimiz, 3 bine yakın iş makinamız Kahramanmaraş'ta mevcuttur. 3 bin konteyner, 40 bin çadır var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta konuştu! Yeni konutlar zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyecek

"KAHRAMANMARAŞ'I KAHRAMANMARAŞ OLARAK DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZE İNŞALLAH TESLİM EDECEĞİZ"

Tüm bu inşaatları sıfırdan ele almak suretiyle, Kahramanmaraş'ı Kahramanmaraş olarak depremzede kardeşlerimize inşallah teslim edeceğiz.

Altyapısı kontrol edilen ve güvenli olduğuna kanaat getirilen yerlere su, elektrik ve doğal gaz verilmeye başlandı.

Deprem bölgesinde 100 bin konteynere çıkartacağız, ihtiyaç olursa 200 bine kadar çıkacağız. Kahramanmaraş'ta da konteyner çalışmaları devam ediyor.

Kalıcı konutlarla ilgili de somut adımları atma noktasına geldik. 45 bin 67 konutun temelini Mart ayında Kahramanmaraş'ta atarak inşallah inşasına başlıyoruz. Sadece Mart ayında 200 bin konutun temelini deprem bölgesindeki 10 ilde atacağız. İnşallah 1 yıla kadar tamamı gerçekleşecek bu inşa ve ihya hareketimizi daha önce yaptığımız gibi yine gerçekleştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta konuştu! Yeni konutlar zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyecek

YENİ KONUTLAR ZEMİN ARTI 3 YA DA 4 KATI GEÇMEYECEK

Yeni konutlar zemin artı 3 ya da 4 katı geçmemek kaydıyla güvenli yerlerde inşa edilecek. Yerinde yapılacak binalarda ise güvenlikten asla taviz vermeyeceğiz.

Gelin Kahramanmaraş için hemen şimdi diyerek hep birlikte bu şehre sahip çıkalım. Maraş'ı her şeyiyle birlikte ayağa kaldıralım. Geçici barınma için nereye giderse gitsin her bir Maraşlı kardeşim kendi memleketindeki yeni hayatına başlamış olsun, yani yeniden evine dönsün diyorum.

Bu afet kardeşliğimizi asla parçalayamaz. Geleceğe dair umutlarımızı asla elimizden alamaz. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allahtan rahmet ve başsağlığı diliyorum.

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