Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tek Yürek kampanyasına telefonla bağlandı: "Her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tek Yürek kampanyasına telefonla bağlandı. Toplanan her kuruşun, depremzedeler için kullanacağını ifade eden Erdoğan, "Ben halkımdan 1 yıl müsaade istedim. 1 yıl içinde inşallah biz bu konutları tamamlayacak ve sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

Melahat Ersoy
Editör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tek Yürek kampanyasına telefonla bağlandı: "Her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacak"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin yaralarını sarmak için harekete geçti. Bu kapsamda Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını" yapılıyor.

Ortak yayına bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kendilerini takip edenleri selamlayan Erdoğan, Kahramanmaraş'ın iki ayrı ilçesinde yaklaşık 9 saat arayla yaşanan iki büyük depremin 11 ilde ciddi yıkıma ve herkesin ciğerini yakan can kayıplarına yol açtığını belirtti, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Erdoğan, devletin tüm kurumları, personeli ve ekipmanıyla, milletin de yediden yetmişe tüm fertlerinin seferberliğiyle depremzedelerin yanında yer almak için anında harekete geçtiğini, çetin kış şartlarıyla, şiddetli yıkımın yol açtığı alanın büyüklüğüne rağmen fevkalade bir mücadeleyle başlattıkları arama kurtarma ve yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

İlk günlerdeki eksiklik ve aksaklıkların kısa sürede önemli ölçüde giderildiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"250 bin görevlimizin ve topyekun milletimizin gayretleriyle çalışmalar hızlandırılmıştır. Asrın felaketini birlikte omuzladığımız, kamu personeliyle, sivil toplum mensubuyla, gönüllüsüyle herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hem arama kurtarma faaliyetleri hem bugünkü yardım kampanyası hem de taziye ve geçmiş olsun mesajlarıyla yanımızda yer alan dost ülkelere teşekkür ediyorum. Önce arama kurtarma çalışmalarını tamamlayacak, enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacak, bununla birlikte iaşe ve ibate hizmetlerini hiç kimsenin mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde yürüteceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tek Yürek kampanyasına telefonla bağlandı: Her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacak

30 BİN KONUTUN TEMELİ ATILACAK

Erdoğan, enkaz kaldırma ve şehirlerin yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar için hemen kolları sıvadıklarını, mart ayı başı itibarıyla ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin konutun temelini atarak inşaya başlayacaklarını ifade etti.

"İNŞALLAH BUGÜN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAK BİR RAKAMLA MİLLETİMİZ YÜCE GÖNÜLLÜLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERECEKTİR"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine, insanımızın güvenle, huzurla oturabileceği konutları teslim etmeye başlamaktır. İnşallah el birliğiyle bu imtihanın da üstesinden geleceğiz. Dünkü Kabine Toplantısı'nda oradaki arkadaşlarımızla kendi aramızda 136 milyon 589 bin liralık bir yardım topladık. Bu meblağın içinde bizim katkımız da elbette var. Bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır. Nitekim devletimizin kurumları da şu an itibarıyla sizlere katılımlarının ne olacağını, az önce Türk Telekom'un ifade ettiği gibi, Türkcell'in ifade edeceği gibi, bunun yanında tüm kamu bankalarının buradaki katılımda paylarının ne olacağını hep birlikte izleyeceğiz. Milletimizin bu tür durumlarla ilgili alicenaplığını, geçmişteki afetlerden yakinen biliyoruz. İnşallah bugün tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir. Devletimizin mevcut imkanlarını yurt içi ve yurt dışından gelecek yardımlarla takviye ederek Allah'ın izniyle bu yükün altından kalkacağımızdan şüphe duymuyorum."

Erdoğan, ilk anda 100 milyar lira olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından destek verdiklerini, bundan sonraki süreçte de Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konutların yapımı sırasından ne gerekiyorsa vermeye devam edeceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tek Yürek kampanyasına telefonla bağlandı: Her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacak

KONUTLAR 1 YIL İÇİNDE SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

"Ben halkımdan 1 yıl müsaade istedim. 1 yıl içinde inşallah biz bu konutları tamamlayacak ve sahiplerine teslim edeceğiz." diyen Erdoğan, katkıları olan herkese şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tek Yürek kampanyasına telefonla bağlandı: Her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacak

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