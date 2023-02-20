Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da açıklamalarda bulunuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son durumla ilgili AFAD İl Kooordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Vatanımızı derin bir aşkla sevdiğimiz için onun zorluklarını da kabulleniyoruz. Vatanımıza hep sahip çıktık çıkıyoruz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasi ve kalkınma mücadelemiz kesintisiz sürdü. Ne yaşarsak yaşayalım vazgeçmedik, umutsuzluğa kapılmadık. Şu anda aramızda ailesinden eşini, çocuğunu kaybeden nice kardeşlerim var. Hepsine başsağlığı diliyorum. Ölenlerimizin ruhları için gelin birer Fatiha okuyalım."

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"Deprem etki alanı gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan bir deprem. Depremden sonraki ilk günlerde kimi eksikliklerin yaşandığını biliyoruz. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Tüm imkanları bölgeye ulaşmak, arama-kurtarma çalışmalarını başlatmak için seferber ettik."

"Umutsuzluğa kapılmadık, depremi milli hafızamıza kazıdık. Devletin tüm imkanlarını seferber ettik. Tüm milletimiz seferberliğe gönüllü olarak katıldı."

"Tamamen yıkılmış 21 bine yakın binadaki 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını bitirmek üzeredir. Deprem anından itibaren yürütülen çalışmalarda 271 bin güvenlik personeli görev aldı. 12 binin üzerinde kişi alt yapı çalışmalarına katıldı. Ülkemizin dört bir yanından sivil toplum kuruluşlarımız depremzedelerimizin yardımına koştu. Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birim tahliye edildi."

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"Hasar tespit çalışmaları bitmek üzere. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden evlerinin hasar durumu raporuna ulaşabilir."

"Hasar tespiti bitmek üzere. Hali hazırda 751 bin depremzede çadırlarda barınıyor. 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacı giderilmiştir. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 114 bin 834'ü buldu."

"Halen 65 bininin daha kurulumu süren konteyner sayısını ilk etapta 100 bine, ihtiyaç halinde 200 bine kadar çıkartabileceğiz. Çadır kent ve konteyner kentlerlerde barınan vatandaşlarımızı 1 yıl içinde kalıcı konutlara taşıyacağız. Hiçbir vatandaşımızı, ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız. Şehirlerimizin tamamını konutu, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle en küçük gerilemeye mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız. Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde, zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak, kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz. Üniversitelerimizden jeofizik, jeoteknik, jeoloji, sismoloji hocaları, deprem uzmanlarıyla istişare halinde çalışıyoruz. Yerleşim yerlerimizi mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara doğru kaydırarak, zemin sıvılaşmalarının yol açtığı felaketlerden uzak tutmak istiyoruz."

İlk ve orta dereceli okullarımızın her birinin durumunu ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa'da eğitim 1 Mart, Gaziantep ve Osmaniye 13 Mart, Hatay, Kahramanmaraş için 27 Mart olarak belirledik. Devam şartı aramayacağız. Diğer illere naklini almak isteyen öğrencilerimize her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Diğer illerde eğitimi devam edebilecek pansiyonlu okullarına geçiş yapabilecekler.

Hasar görmeyen hastanelerimiz ve diğer tesislerimiz, sağlık merkezlerimizde yürütülen sağlık hizmetlerinde herhangi aksaklığa meydan vermiyoruz. Yaralılarımızın tedavilerini titizlikle izliyoruz.

Doktorundan hemşiresine, UMKE ekibinden eczasına kadar bu felaket günlerinde milletimizin yanında olan tüm sağlıkçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Polis jandarma ve gerektiğinde askerimizden yardım alarak ihtiyaç duydukları her an depremzedelerimizin yanındayız. 244 kültür varlığımızı hızla koruma altına alıyoruz.

Türbe, cami, kilise, havra tescilli yapı gibi kültür varlıklarımızın tadilatı ve t amiratı için gereken çalışmalara başladık. Kamunun uhdesinde olmayan kültür yapılarının muhafazası için Kültür ve Turizm Bakanlığımız harekete geçti. Amacımız 1 yıl içinde kültür varlıklarımızı da ülkemize yeniden kazandırmaktır.

Deprem haberini alır almaz bölgede yürütülecek çalışmalar için 100 milyar liralık bütçeyi Hazine'den tahsis ettik. Depremde zarar gören her haneye 10'ar bin lira yardım yapıyoruz. Yıkık, yıkılacak, ağır ve orta hasarlı binalarda oturanlara 15'er bin lira taşınma ve 2 bin ile 5 bin lira arasında kira yardımında bulunuyoruz.

Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına 100'er bin lira nakti destek sağlıyoruz. OHAL bölgesindeki trafik sigortası poliçeleri prim ödemelerini kolaylaştırıyor, zamanında yenilenemeyen projeleri sağlıyoruz.

Bu hususta ayrıca başvuruyla vakit kaybedilmesinin önüne geçiyoruz. Bankacılık sisteminin işler durumda tutulması için bankalara gereken ikazlar yapılmıştır.

Ertelenen tüketici ve taşıt kredilerinde vade sınırlarında dikkate alınmayacak. Türkiye Tek Yürek Kampanyasına Merkez Bankamız 30 milyar, Ziraat Bankası 20 milyar, Halk Bankamız 7 milylar lira, Ziraat, Vakıf, Emlak Katılım şirketlerimiz 1'er milyar olmak üzere toplamda 72 milyar lira katkıda bulundu.

Kredi borçları otomatik olarak 6 ay erteleniyor. Depremde zarar gören vatandaşlarımızın tamamı 6 aylık ertelemeden yararlanabiliyor. Kamu bankalarımız depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor.

150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Bu tür işletmeler için deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi ayrıca hazırladık. Çiftçilerimize Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları kredilerini bir yıl süreyle tehir etme imkanı getirdik.

152 belediyemizin İller Bankası'na olan kredilerini erteledik. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisin iönlemek amacıyla daha önce hazırladığımız paketi 350 milyar liraya yükselttik.

Kamu bankalarımız afet bölgesine özel uygun şartlı kredi vermeye başladı. Bankalarımızın deprem bölgesine sağladıkları ayni ve nakdi destekler 80 milyar lirayı bulmuş oldu. Çiftçilerimize toplam tutarı 2.8 milyar lirayı bulan ve ayni olarak ödenen mazot ve gübre desteklerini şubat ayı içinde hesaplarına yatırıyoruz.

Hayvancılık desteği ödemelerini deprem bölgesinde illerindeki çifçilerimiz için şubat sonunda yapacağız. Ayrıca 1,5 milyar lira yem desteği vereceğiz. Besicilerimizin ve yetiştiricilerimizin kayıplarını da aynı şekilde telafi edeceğiz. Bu illerimizdeki 12 bin arıcımızın acil şeker ihtiyacını da hemen karşılayacağız.

Türkiye İş Kurumumuzun toplum yararına çalışma projesi kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz. Esnaf, sanatkar, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerimizi, sanayicilerimizi, çiftçilerimizi en kısa sürede yeniden şehirlerimizin dinamosu haline getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu illerimizdeki vergi mükelleflerimizin maliyeye olan yükümlülüklerini 31 Temmuz'a kadar erteledik.

Motorlu taşıtlar mükemlefleri de bu ötelemelerden yararlanacaktır. Mükelleflerin Mart, Mayıs ve Temmuz ayı taksitlerini Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına erteliyoruz. Depremzedelere yapılacak yardımlara vergi uygulamıyor, KDV eklemiyoruz. Makbuz karşılığı yapılan yardımların vergi matrahından indirilebilmesini sağlıyoruz. Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarında haksız artışa gidenler için vergi ve sosyal güvenlik incelemesi başta olmak üzere kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz.

Bazı ürünlerin ihracına yönelik suistimale gidenler var. OHAL bunlar için ciddi manada bunlar yakalandıkları yerde gereken sorgu, hesap yapılacaktır.

Şirketlerin pay değerlerindeki olağanüstü olumsuz gelişmelere etkin müdahaleyi SPK mevzuatındaki sınırlayıcı hükümlerin dışına çıkardık. Depremden zarar gören her bir insanımızın yanında yer alıyoruz.

Hatay depremde en ağır yıkıma ve can kaybına uğrayan şehrimiz durumundadır. Şehrimizde enkaz haline gelen 6 bin251 binadan vatandaşlarımızın cenazesi defnedildi. Halen enkaz kald ırma işlemi devam eden az sayıda binamızın tamamına yakını özellikle Hatay'dadır.

Hatay'daki yapıların üçte birine yakını oturulamaz hale gelmiştir. Hatay'da görevlendirdiğimiz arama kurtarma ve destek personeli sayısı 75 bini, iş makinası sayısı da 5 bine yakındır.

Dağıtımını yaptığımız 20 bin çuval kömür ve odunla ısınma sıkıntısının aşılmasına katkıda bulunduk Katar'dan gelmekte olan konteynırlar İskenderun limanına indirileceği için bunların önemli kısmını Hatay bölgesinde kurmayı planlıyoruz.

Muhtarlarımızla ilgili onlara konteynır noktasındaki desteğimizi vererek o sorunları inşallah çözmüş olacağız. Hatay Havalimanının hasar gören pistinin, bağlantı yollarının onarılmasıyla 1 hafta içinde insani yardım uçaklarına ve dönüşte yolcu uçuşlarına açtık.

Ana muhalefetin başındaki zat Hatay Havalimanı'nı kendi belediyelerinin imar ettiğini söylemeye devam ediyor. Haddini bil, bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden. Bugüne kadar hep sustum, dürüst ol, bir gün de dürüst olduğunu görelim.

Bizzat Hatay'a geldiğim gün genel başkan vekilimizi oraya gönderdim ve 'yerinde git gör' dedim, oranın yapılması döneminde zaten Binali Bey bakandı, ne olduğunu ne bittiğini biliyor. Yalan bunlarda diz boyu.

İGM ortaklarından Kalyon İnşaat orayı 5 günde eline aldı ve süratle bitirip yaptı ve milletimize teslim etti, işin aslı bu. Ama bunlarda doğruluk, dürüstlük maalesef yok.

Biz iletişimdeki sıkıntılarda bölgeye sevk edilen mobil istasyonlar ve mevcut altyapının çalışır hale getirilmesine çalıştık."

Devamı geliyor...