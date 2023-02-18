Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası enkaz kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin 248. saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez depremden sağ olarak kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Aleyna ile telefonda görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından enkazından tam 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'in sağlık durumu hakkında bilgi almak isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı. Erdoğan İstanbul’dan Ankara’ya döndüğünde Aleyna’yı ziyaret edeceğini belirtti.

AMBULANS UÇAKLA ANKARA'YA GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Aleyna’nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’dan Ankara’ya döndüğünde Aleyna’yı ziyaret edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!

"HASTALARIN DUASI MAKBULDÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ağrın var mı kızım?” diye sorması üzerine Aleyna, “Çok hafif. Atlattım” yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle ‘Aleyna’ levhası var” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım” dedi. Aleyna da “İnşallah. Çok teşekkür ederim her şey için” dedi.

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