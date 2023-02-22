Kahramanmaraş depreminin 248. saatinde enkazdan çıkmıştı! Aleyna Ölmez yaşadıklarını anlattı!

Kahramanmaraş'ta depremin 248.saatinde enkaz altından çıkan Aleyna Ölmez yaşadıklarını anlattı.

Melahat Ersoy
Editör
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde Atabey Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, depremin 248.saatinde madenciler, Sakarya Büyükşehir itfaiye ekipleri, JAK ekipleri, UMKE ekipleri tarafından enkazdan sağ çıkarılmıştı.

Kahramanmaraş depreminin 248.saatinde enkazdan çıkmıştı! Aleyna Ölmez yaşadıklarını anlattı!

ANKARA'DA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans uçak ile Ankara'ya getirilen Aleyna Ölmez, Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesinde tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ziyaret ettiği Aleyna, yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş depreminin 248.saatinde enkazdan çıkmıştı! Aleyna Ölmez yaşadıklarını anlattı!

"MÜCADELE ETTİM, VAZGEÇMEK İSTEMEDİM"

“Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim" diyen Aleyna Ölmez, "Vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı ve yardımcı oldu. Her şey için çok teşekkür ederim. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da ziyarete geldi. Çok güzel bir histi. İyi ve gururlu hissettim. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş depreminin 248.saatinde enkazdan çıkmıştı! Aleyna Ölmez yaşadıklarını anlattı!

Aleyna Ölmez’in teyzesi Güler Duman şunları söyledi:

“Çok şükür biz de çok mutluyuz. Sevinci ve hüznü aynı anda yaşıyoruz. Allah ömrünü uzun etsin. İlgilenen herkese ve ziyarete gelen Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sağlıkla inşallah yürüsün ayaklansın tekrar ziyaret edelim. Allah dua eden herkesten razı olsun."

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