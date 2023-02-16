Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı

Son dakika... 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin vurduğu Kahramanmaraş'tan güzel haber geldi. Atabey Apartmanı'nın enkazında sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarında mucize gerçekleşti. Madenciler Sakarya Büyükşehir itfaiye ekipleri, JAK ekipleri, UMKE ekipleri, 17 yaşındaki Aleyna Ölmez isimli genç kızı, enkazdan sağ çıkardı.

Enkazın altından kurtarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"GECE GÜNDÜZ BURADALAR"

Bu müthiş operasyon sonrası enkaz alanında sevinç yumağı oluşturuldu. 11 gündür bekleyen Aleyna’nın teyzesi Güler Duman, ısrarla çalışmasını sürdüren kurtarma ekibindeki madenciye sarılarak teşekkür etti.

“11 gündür bizi yalnız bırakmadılar. Bunların sayesinde yeğenim kurtuldu. Gece gündüz buradalar. Allah onlardan razı olsun” dedi.

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Kuzeni Feyzullah Çelik de bir kuzeninin daha enkaz altında olduğunu, onun da çıkarılmasını ümit ettiklerini kaydetti.

"BİZ HEPİMİZ BURADAYIZ, ÇALIŞMAYA DEVAM EDELİM"

Madenci ise kendisine yöneltilen övgüler üzerine, “Beni katmayın. Biz hepimiz buradayız. Biz çalışmaya devam edelim. Allah’tan ümit kesilmez” sözleriyle mutevaziliğini gözler önüne serdi.

Madenci, AFAD ve itfaiye ekiplerinin enkaz altında Aleyna’nın kardeşini kurtarma çalışmaları da sürüyor.