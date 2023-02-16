Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı

Son dakika... Kahramanmaraş'ta depremin 248.saatinde Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Son dakika... 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin vurduğu Kahramanmaraş'tan güzel haber geldi. Atabey Apartmanı'nın enkazında sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarında mucize gerçekleşti. Madenciler Sakarya Büyükşehir itfaiye ekipleri, JAK ekipleri, UMKE ekipleri, 17 yaşındaki Aleyna Ölmez isimli genç kızı, enkazdan sağ çıkardı.

Enkazın altından kurtarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"GECE GÜNDÜZ BURADALAR"

Bu müthiş operasyon sonrası enkaz alanında sevinç yumağı oluşturuldu. 11 gündür bekleyen Aleyna’nın teyzesi Güler Duman, ısrarla çalışmasını sürdüren kurtarma ekibindeki madenciye sarılarak teşekkür etti.
“11 gündür bizi yalnız bırakmadılar. Bunların sayesinde yeğenim kurtuldu. Gece gündüz buradalar. Allah onlardan razı olsun” dedi.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı

Kuzeni Feyzullah Çelik de bir kuzeninin daha enkaz altında olduğunu, onun da çıkarılmasını ümit ettiklerini kaydetti.

"BİZ HEPİMİZ BURADAYIZ, ÇALIŞMAYA DEVAM EDELİM"

Madenci ise kendisine yöneltilen övgüler üzerine, “Beni katmayın. Biz hepimiz buradayız. Biz çalışmaya devam edelim. Allah’tan ümit kesilmez” sözleriyle mutevaziliğini gözler önüne serdi.

Madenci, AFAD ve itfaiye ekiplerinin enkaz altında Aleyna’nın kardeşini kurtarma çalışmaları da sürüyor.

2
0
2
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Marmaris'ten tekneyle kaçmaya çalışan müteahhit yakalandı!
Marmaris'ten tekneyle kaçmaya çalışan müteahhit yakalandı!
Ahmet Ercan'dan Celal Şengör için çarpıcı sözler: "İstanbul’da deprem olsun, her tarafı yıksın geçsin, bu şehri yeniden kuralım dedi"
Ahmet Ercan'dan Celal Şengör için çarpıcı sözler: "İstanbul’da deprem olsun, her tarafı yıksın geçsin, bu şehri yeniden kuralım dedi"
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Hatay'dan 228 saat sonra gelen mucize haberi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı!
Hatay'dan 228 saat sonra gelen mucize haberi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı!
Son Haberler
Joe Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joe Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Umut Dilek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Dilek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Umut Dilek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Dilek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Admiral Muskwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Admiral Muskwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Admiral Muskwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Admiral Muskwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmet Teker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Teker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmet Teker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Teker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
AFAD açıkladı: 10 bin TL hane başı destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
AFAD açıkladı: 10 bin TL hane başı destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Komandolar Hatay sokaklarında güvenliği sağlıyorlar!
Komandolar Hatay sokaklarında güvenliği sağlıyorlar!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Berna Laçin'in Fahrettin Altun paylaşımı, Gülben Ergen'i kızdırdı: "Sağlık üzerinden yapılan yorum yersiz ve yakışıksız"
Berna Laçin'in Fahrettin Altun paylaşımı, Gülben Ergen'i kızdırdı: "Sağlık üzerinden yapılan yorum yersiz ve yakışıksız"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg afet bölgesine ziyarette bulunacak!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg afet bölgesine ziyarette bulunacak!
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları