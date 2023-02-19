Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: "Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin ertelenmesi konusunda açıklama yapan Bülent Arınç'a tepki gösterdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: "Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?"

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerin ivedilikle ertelenmesi gerektiğini ifade etmişti. Arınç, "Ne mayısta ne de haziranda seçim olmaz, olamaz. Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım" demişti.

Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?

"SAVAŞ HALİ DIŞINMA OLMAZMIŞ, AYET-İ KERİM Mİ VAR?"

Tartışma yaratan bu sözler sonrası bu kez de Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Arınç, seçimin ertelenmesi konusunda, "Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var? Allahtan korkun. 78’inci maddeyi meclis yaparsa olacak tabi, tepeden inme olsun demiyorum ki. Partilerin uzlaşmasıyla mümkün olursa… Ama şimdi muhalefet 'Tam bir fırsat yakaladık, bunun üzerine bilmem ne sıkmasın Bülent Arınç' diye düşünüyordur. Böyle kazanılacak başarı insanı ferahlandırır mı? Ne kadar ahlaki, ne kadar hamiyet dışı? Milletin canı yanmışken, 'İki ay sonra haydi seçime' nasıl diyebileceğiz? Keşke böyle bir ortam olsa. Ama yok" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Arınç'ın açıklamaları çarşamba günü yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arınç'ın açıklamalarına tepki göstererek, “Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?” dediği öğrenildi.Ğ

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