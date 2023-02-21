Millet İttifakı'nın adayı ne zaman belirlenecek? Meral Akşener, o toplantıyı işaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının ne zaman belirleneceğine ilişkin olarak, "Umarım ayın 2’sinde yapacağımız toplantıda konuşulur. O toplantının en önemli konusu bu olur herhalde” dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Millet İttifakı'nın adayı ne zaman belirlenecek? Meral Akşener, o toplantıyı işaret etti

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremle korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan can kayıplarının yanı sıra deprem felaketinden yaralı olarak kurtulanları tedavileri devam ederken seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği gündeme geldi.

Seçimin 14 Mayıs veya 18 Haziran tarihinden birinde yapılmasına kesin gözüyle bakılırken Millet İttifakı cephesi henüz adayını belirlemedi. Bu konuda gözler ittifakın 2 Mart Perşembe günü yapacağı toplantıya çevrilirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya konuştu.

Millet İttifakı'nın adayı ne zaman belirlenecek? Meral Akşener, o toplantıyı işaret etti

"DİYARBAKIR’DA YIKILAN BİNA SAYISI SADECE 6 VE 404 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ"

Akşener'in sesinde üzüntü olduğunu dile getiren Altaylı, Akşener'in “Diyarbakır’da yıkılan bina sayısı sadece 6 ve 404 kişi hayatını kaybetmiş. Gerisini siz hesaplayın" dediğini aktardı.

Seçimin ertelenmesi konusuna değinen Akşener, "Ertelemeyi düşündüler ama lehlerine olmayacağını anladıkları anda bir an önce yapalım demeye başladılar. Bülent Arınç’a da bu yüzden şimdi kızıyorlar” dedi.

Millet İttifakı'nın adayı ne zaman belirlenecek? Meral Akşener, o toplantıyı işaret etti

SEÇİM YAPILACAK MI?

Seçimin yapılıp yapılamayacağı hakkında konuşan Akşener, “Depremden etkilenen kentlerden 8’inde seçim yapılmasının önünde hiçbir engel yok. Kahramanmaraş, Adıyaman ve özellikle Hatay sorunlu ama çözüm bulunur. Yeter ki, birileri bu kentlerdeki ortamdan çıkar sağlama çabası içinde olmasın” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın adayı ne zaman belirlenecek? Meral Akşener, o toplantıyı işaret etti

ADAY NE ZAMAN KONUŞULACAK?

Altaylı, Akşener'e “Peki sizin, yani Altılı Masa'nın adayı 14 Mayıs’a yetişir mi?” sorusu üzerine bu kez, “Birkaç gün önce yine toplandınız bir gelişme oldu mu?” diye sordu. Akşener, "O toplantı deprem gündemli idi. Aday konusu konuşulmadı“ yanıtını verdi. Altaylı'nın adayın ne zaman konuşulacağına yönelik sorusuna yanıt veren Akşener, “Umarım ayın 2’sinde yapacağımız toplantıda konuşulur. O toplantının en önemli konusu bu olur herhalde” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE’DEKİ MİLYONLARCA İNSAN NEREDE DURUYORSA ORADA DURUYORUM"

Altaylı'nın “Peki adaylık konusunda oluşmuş bir fikir var mı? 15 gün öncesine oranla daha uzlaşabilir bir sinde oturanlar?" sorusuna cevap veren Akşener şunları kaydetti:

“Fatih Bey, ben konuşunca bozguncu muamelesi görüyorum. Kimseye saygısızlık etmeden, kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Ama ne desem kabahat oluyor. Bu yüzden konuşmayacağım. Çünkü bu iktidardan Türkiye’yi kurtarmayı, sizin kızınızın, benim oğlumun, milyonlarca evladımızın güzel bir geleceği olmasının başka çaresi yok. Bunun için susuyorum. Ama şunu bilin. Ben sizinle program yaptığımız gün nerede duruyorsam aynı yerde duruyorum. Türkiye’deki milyonlarca insan nerede duruyorsa orada duruyorum. Milyonlarca genç ne diyorsa, ben onların taleplerini duyuyor ve onu seslendiriyorum. Ama konuşmayacağım.”

İlgili Haberler
Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: "Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?"
Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: "Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?"
Seçimlerin ertelenmesini istemişti! Bülent Arınç'tan bir çıkış daha: "Hala enkazda kalan var, hangi seçmenden oy isteyeceksiniz?"
Seçimlerin ertelenmesini istemişti! Bülent Arınç'tan bir çıkış daha: "Hala enkazda kalan var, hangi seçmenden oy isteyeceksiniz?"
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e için olay sözler: "Altılı masayı döndürüyor, hangi gün satacağım diye bekliyor"
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e için olay sözler: "Altılı masayı döndürüyor, hangi gün satacağım diye bekliyor"
Savcı Sayan'dan Kılıçdaroğlu için olay sözler: "Kemal bey siyasi kumpas ve pusularıyla meşhur, aynısını Akşener'e de yapacak"
Savcı Sayan'dan Kılıçdaroğlu için olay sözler: "Kemal bey siyasi kumpas ve pusularıyla meşhur, aynısını Akşener'e de yapacak"
Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: "Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?"
Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: "Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?"
AK Parti MYK'da seçim tarihi konuşuldu! Cumhurbaşkanı o tarihi istedi, kurmaylar bakın hangi tarihi önerdi!
AK Parti MYK'da seçim tarihi konuşuldu! Cumhurbaşkanı o tarihi istedi, kurmaylar bakın hangi tarihi önerdi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da gençlerle buluştu. Erdoğan, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs bizimdir, endişe etmeyin..."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da gençlerle buluştu. Erdoğan, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs bizimdir, endişe etmeyin..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atama! BM Daimi Temsilcisi görevden alındı, yerine Sedat Önal atandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atama! BM Daimi Temsilcisi görevden alındı, yerine Sedat Önal atandı!
Son Haberler
Jan Boril kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Boril Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Boril kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Boril Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergiy Yavorskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Yavorskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergiy Yavorskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Yavorskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Jurasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Jurasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Jurasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Jurasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pavlo İsenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavlo İsenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pavlo İsenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavlo İsenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son seçim anketi, muhalefetin moralini yerle bir edecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları tavan yaptı! İşte son anketin sonuçları...
Son seçim anketi, muhalefetin moralini yerle bir edecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları tavan yaptı! İşte son anketin sonuçları...
Cumhur İttifakı genişleyecek mi? AK Partili Özhaseki açıkladı: Görüşmeler bir parti ile sınırlı değil
Cumhur İttifakı genişleyecek mi? AK Partili Özhaseki açıkladı: Görüşmeler bir parti ile sınırlı değil
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
CHP'li Yüksel Taşkın açıkladı! Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde o maddeler HDP için konulmuş
CHP'li Yüksel Taşkın açıkladı! Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde o maddeler HDP için konulmuş
Altılı masadan ses çıkmayınca adım attılar! HDP'li Pervin Buldan tarih verdi: Cumhurbaşkanı adayı o tarihte açıklanabilir
Altılı masadan ses çıkmayınca adım attılar! HDP'li Pervin Buldan tarih verdi: Cumhurbaşkanı adayı o tarihte açıklanabilir
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!