Millet İttifakı'nın adayı ne zaman belirlenecek? Meral Akşener, o toplantıyı işaret etti

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremle korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan can kayıplarının yanı sıra deprem felaketinden yaralı olarak kurtulanları tedavileri devam ederken seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği gündeme geldi.

Seçimin 14 Mayıs veya 18 Haziran tarihinden birinde yapılmasına kesin gözüyle bakılırken Millet İttifakı cephesi henüz adayını belirlemedi. Bu konuda gözler ittifakın 2 Mart Perşembe günü yapacağı toplantıya çevrilirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya konuştu.

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"DİYARBAKIR’DA YIKILAN BİNA SAYISI SADECE 6 VE 404 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ"

Akşener'in sesinde üzüntü olduğunu dile getiren Altaylı, Akşener'in “Diyarbakır’da yıkılan bina sayısı sadece 6 ve 404 kişi hayatını kaybetmiş. Gerisini siz hesaplayın" dediğini aktardı.

Seçimin ertelenmesi konusuna değinen Akşener, "Ertelemeyi düşündüler ama lehlerine olmayacağını anladıkları anda bir an önce yapalım demeye başladılar. Bülent Arınç’a da bu yüzden şimdi kızıyorlar” dedi.

SEÇİM YAPILACAK MI?

Seçimin yapılıp yapılamayacağı hakkında konuşan Akşener, “Depremden etkilenen kentlerden 8’inde seçim yapılmasının önünde hiçbir engel yok. Kahramanmaraş, Adıyaman ve özellikle Hatay sorunlu ama çözüm bulunur. Yeter ki, birileri bu kentlerdeki ortamdan çıkar sağlama çabası içinde olmasın” ifadelerini kullandı.

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ADAY NE ZAMAN KONUŞULACAK?

Altaylı, Akşener'e “Peki sizin, yani Altılı Masa'nın adayı 14 Mayıs’a yetişir mi?” sorusu üzerine bu kez, “Birkaç gün önce yine toplandınız bir gelişme oldu mu?” diye sordu. Akşener, "O toplantı deprem gündemli idi. Aday konusu konuşulmadı“ yanıtını verdi. Altaylı'nın adayın ne zaman konuşulacağına yönelik sorusuna yanıt veren Akşener, “Umarım ayın 2’sinde yapacağımız toplantıda konuşulur. O toplantının en önemli konusu bu olur herhalde” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE’DEKİ MİLYONLARCA İNSAN NEREDE DURUYORSA ORADA DURUYORUM"

Altaylı'nın “Peki adaylık konusunda oluşmuş bir fikir var mı? 15 gün öncesine oranla daha uzlaşabilir bir sinde oturanlar?" sorusuna cevap veren Akşener şunları kaydetti:

“Fatih Bey, ben konuşunca bozguncu muamelesi görüyorum. Kimseye saygısızlık etmeden, kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Ama ne desem kabahat oluyor. Bu yüzden konuşmayacağım. Çünkü bu iktidardan Türkiye’yi kurtarmayı, sizin kızınızın, benim oğlumun, milyonlarca evladımızın güzel bir geleceği olmasının başka çaresi yok. Bunun için susuyorum. Ama şunu bilin. Ben sizinle program yaptığımız gün nerede duruyorsam aynı yerde duruyorum. Türkiye’deki milyonlarca insan nerede duruyorsa orada duruyorum. Milyonlarca genç ne diyorsa, ben onların taleplerini duyuyor ve onu seslendiriyorum. Ama konuşmayacağım.”