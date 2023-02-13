Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı

Deprem felaketinin vurduğu illerde olan Malatya'da incelemelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem felaketi sonrası siyasiler de deprem bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor. Bu liderlerden biri olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

Malatya gelen ve burada beraberindekilerle Turgut Temelli Caddesi alt kavşağındaki enkaz alanına gelen Akşener, burada görevlilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı

DEPREMZEDELERDEN TEPKİ GELDİ

Akşener burada bir vatandaşın taleplerini dinledikten sonra makam aracına bindiği sırada bazı depremzedelerden tepki gelince ortalık biranda karıştı. Akşener, hızlıca bölgeden uzaklaşırken vatandaşlar ile partililer arasında bir anda arbede yaşandı. Polis ekipleri olayları yatıştırmak için çaba sarf ederken iddiaya göre partililerden birinin depremzedelere küfür ettiği iddiası yine tartışmaları alevlendirdi.

Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı

SİYASET YERİ DEĞİL ÇIKIŞI

Buranın siyaset yeri olmadığını söyleyen bazı depremzedeler, halen enkaz altında canlarının olduğunu söyleyerek devletin depremin ilk anından itibaren yanlarında olduğunu söyleyerek hiçbir yardım yapılmadığı iddialarının yalan olduğunu ifade ettiler.

0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul-İzmir otoyolunda kaza! Ölü ve yaralı var!
İstanbul-İzmir otoyolunda kaza! Ölü ve yaralı var!
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Japon halkı Türkiye'nin 2011'deki desteğini unutmadı!
Japon halkı Türkiye'nin 2011'deki desteğini unutmadı!
İYİ Partili Koray Aydın'ın acı günü: Annesi Sebahat Aydın yaşamını yitirdi
İYİ Partili Koray Aydın'ın acı günü: Annesi Sebahat Aydın yaşamını yitirdi
Son Haberler
(4 Yıllık) Eczacılık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
(4 Yıllık) Eczacılık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
Viti Rozada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viti Rozada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Viti Rozada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viti Rozada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
(4 Yıllık) Ebelik (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
(4 Yıllık) Ebelik (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
Leonardo Sequeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Sequeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonardo Sequeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Sequeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evleri deprem değil uygun olmayan yapı malzemeleri yıkıyor! "Binanın yarısı köpük yarısı beton!"
Evleri deprem değil uygun olmayan yapı malzemeleri yıkıyor! "Binanın yarısı köpük yarısı beton!"
Depremzedelere fahiş fiyatla çorba satan tesise Ticaret Bakanlığından ağır ceza!
Depremzedelere fahiş fiyatla çorba satan tesise Ticaret Bakanlığından ağır ceza!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Buralarda yaşayanlar dikkat! Fay hattının geçtiği il ve ilçeler belli oldu!
Buralarda yaşayanlar dikkat! Fay hattının geçtiği il ve ilçeler belli oldu!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?