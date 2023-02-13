Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem felaketi sonrası siyasiler de deprem bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor. Bu liderlerden biri olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

Malatya gelen ve burada beraberindekilerle Turgut Temelli Caddesi alt kavşağındaki enkaz alanına gelen Akşener, burada görevlilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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DEPREMZEDELERDEN TEPKİ GELDİ

Akşener burada bir vatandaşın taleplerini dinledikten sonra makam aracına bindiği sırada bazı depremzedelerden tepki gelince ortalık biranda karıştı. Akşener, hızlıca bölgeden uzaklaşırken vatandaşlar ile partililer arasında bir anda arbede yaşandı. Polis ekipleri olayları yatıştırmak için çaba sarf ederken iddiaya göre partililerden birinin depremzedelere küfür ettiği iddiası yine tartışmaları alevlendirdi.

SİYASET YERİ DEĞİL ÇIKIŞI

Buranın siyaset yeri olmadığını söyleyen bazı depremzedeler, halen enkaz altında canlarının olduğunu söyleyerek devletin depremin ilk anından itibaren yanlarında olduğunu söyleyerek hiçbir yardım yapılmadığı iddialarının yalan olduğunu ifade ettiler.