.Hatay'daki deprem anı saniye saniye kaydedildi! Evler beşik gibi sallandı, deprem ışıkları görüldü! İşte o anlar...

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem felaketi, Hatay ilinde de büyük bir yıkıma sebep oldu. Yıkılan evlerde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken deprem anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

GECE SAATLERİNDE SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Sosyal medyada Hatay'da çekildiği belirtilen bir görüntü şaşkınlık yarattı. Saat 04.17'de bir evin terasında olan vatandaş, deprem anını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde binaların deprem nedeniyle sallandığı bir süre sonra şehirdeki elektriğin kesildiği görüldü.

Haberin Devamı

DEPREM IŞIKLARI GÖRÜLDÜ

45 saniyelik görüntüde deprem ışıkları görülürken sarsıntının uzun süre devam ettiği, vatandaşın sakin şekilde o anları kaydettiği görüldü.